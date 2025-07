Proteste per gli sfalci in ritardo nelle strade oltre la 554 

Sfalci in ritardo a ridosso delle strade oltre la 554, dopo segnalazioni e lamentele scatta la penale per l’impresa che gestisce la manutenzione del verde per conto del Comune di Selargius. Una decisione presa dai vertici del Municipio - e messa nero su bianco dopo una relazione che evidenzia la situazione generale e le criticità annesse - per scongiurare il rischio incendi. Pugno duro dell’amministrazione comunale di piazza Cellarium emerso in Consiglio in risposta a un’interrogazione dell’esponente della minoranza Riccardo Cioni. «Quest’anno è evidente che la pulizia ai bordi delle strade rurali non è stata fatta nei tempi», fa notare Cioni, «e questo comporta un serio pericolo roghi: vorrei capire i motivi di tale ritardo e cosa intende fare la Giunta». Problema ammesso dallo stesso sindaco Gigi Concu con l’assessore all’Ambiente Gigi Gessa: «Quest’anno le piogge sino a giugno hanno richiesto più interventi di pulizia, in ogni caso abbiamo applicato una penale e la ditta sta intervenendo in questi giorni per gli sfalci necessari». Dai bordi di via del Lavoro - nella zona industriale - a quelli delle strade rurali che rientrano nell’appalto di manutenzione del verde comunale. Ci sono anche una serie di terreni privati dove la pulizia non è stata fatta nei tempi imposti dall’ordinanza anti incendio, che fissava al 1 giugno la scadenza entro il quale i privati dovevano intervenire per eliminare le erbacce alte. «Abbiamo dato un ultimatum ai proprietari», dice il sindaco, «qualora non dovessero ripulire ci penseremo noi, ovviamente addebitando i costi ai privati».

