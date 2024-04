Proteste per Gaza nelle università 

New York. Raffiche di arresti nei campus mentre proteste pro-palestinesi infiammano le più prestigiose università d’America. Da Columbia a Harvard e Yale, da Berkeley a Princeton, MIT, Stanford e all’Università del Michigan, gli studenti sono scesi in piazza contro la situazione a Gaza, con la polizia chiamata a sgomberare tende e ammanettare gli occupanti. Non succedeva dal ‘68, dagli anni bui del Vietnam. Ora si temono ripercussioni sulla convention Dem di Chicago: la stessa metropoli dove, 56 anni fa, decine di migliaia di manifestanti contro la guerra si scontrarono con le forze dell’ordine mentre i democratici, dopo la rinuncia di Lyndon Johnson, persero le elezioni. È quel che teme il presidente Joe Biden, che cerca di mantenere l’equidistanza tra le parti: «Condanno le proteste antisemite nelle università», ha detto, ma anche «coloro che non capiscono cosa sta succedendo ai palestinesi».

Le occupazioni

Columbia, dove a lungo ha insegnato l’intellettuale americano-palestinese Edward Said, è di nuovo l’epicentro della protesta, come mezzo secolo fa. Molti degli studenti che occupano il campus sono ebrei. Centinaia di professori non sono andati in classe in solidarietà con gli oltre cento arrestati di giovedì quando la polizia, chiamata dalla presidente Minouche Shafik, ha sgomberato il campus con la forza. Da ieri, per ragioni di sicurezza, gli studenti che non vorranno recarsi in aula potranno seguire le lezioni in remoto.

Le contestazioni

Intanto una cinquantina di studenti di Yale che chiedevano all’ateneo di disinvestire da aziende con legami con Israele sono finiti in manette. A New York oltre 150 della NYU che protestavano nella Gould Plaza hanno fatto la stessa fine. Gli agenti hanno sparato spray al pepe sui manifestanti e a loro volta sono stati presi a bottigliate. Una ventina di tende sono state innalzate sul campus del MIT mentre ad Harvard, dove in gennaio la presidente Claudine Gay è stata sostituita dopo una disastrosa audizione al Congresso sull’antisemitismo nei campus, il successore a interim Alan Garber non ha escluso di chiamare la polizia.

I razzi

Il tutto mentre ieri notte il gruppo Hezbollah, sostenuto dall’Iran, ha detto di aver lanciato decine di razzi verso la Galilea in risposta all’uccisione di due civili in un attacco imputato a Israele in Libano.

RIPRODUZIONE RISERVATA