Proteste in vico Pacinotti per i rifiuti abbandonati 

Buste in gran quantità, piene per lo più di rifiuti indifferenziati. Vico Pacinotti a Sestu si è trasformato negli ultimi giorni in una pattumiera a cielo aperto. Un malcostume che in città continua, anche in un quartiere tranquillo e ben tenuto.

Qualcuno dei residenti ha provato a puntare il dito anche contro il vicino Centro giovanile. Accuse respinte al mittente: «Noi abbiamo i mastelli e facciamo la differenziata correttamente, inoltre le buste sono state viste sabato, e il giorno prima il Centro non ha messo fuori nulla», spiega Antonella Pibiri, dirigente della cooperativa La Clessidra, che gestisce il Centro. Il fatto è stato segnalato anche alle forze dell’ordine.

RIPRODUZIONE RISERVATA