Proteste in via Trieste per la sosta selvaggia 

Nonostante le sanzioni, la mode del parcheggio selvaggio lungo la pista ciclabile di via Trieste - a Selargius - non scompare, anzi. «Succede tutti i giorni», lamenta Riccardo Spiga mentre si dirige verso piazza Cellarium, «c’è chi lascia l’auto per pochi minuti e chi ci rimane parecchio. Alcuni occupano quasi tutto il marciapiede costringendo i pedoni a camminare nella strada”. Un’usanza radicata ormai, in via Trieste in particolare, vista la concentrazione di attività fra bar, pasticcerie, market e banca.

