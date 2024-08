Proteste in Bangladesh, le vittime sono 300 La premier Hasina fugge 

Dacca. Il Bangladesh sprofonda nel caos: la premier Sheikh Hasina si è dimessa, è scappata in India lasciando il potere all’esercito che ha annunciato la formazione di un governo ad interim. Nel Paese proseguono le dimostrazioni, le devastazioni e gli scontri con almeno 300 morti dall’inizio delle proteste, anche se si tratta di un bilancio provvisorio. Solo ieri nella capitale Dacca si sono registrate almeno 56 vittime. La situazione è precipitata in seguito all’acuirsi delle proteste che vanno avanti da settimane contro le quali il governo ha cercato di usare il pugno di ferro. Tuttavia nè il coprifuoco notturno, i tagli alla rete internet, i gas lacrimogeni e i proiettili di gomma sono riusciti a fermare le centinaia di migliaia di manifestanti, in gran parte studenti che nelle strade di Dacca chiedevano la testa di Hasina, eletta per un quarto mandato consecutivo a gennaio, in un voto boicottato dalle opposizioni.

La premier alla fine è stata costretta a lasciare la sua residenza nella capitale per raggiungere «un luogo sicuro» poco prima che il suo Palazzo venisse assaltato da migliaia di manifestanti. Migliaia di persone hanno devastato le case e le attività commerciali delle persone legate al partito della premier, Awami. Poco dopo, in un clima di profonda incertezza, le forze armate hanno dato la notizia delle sue dimissioni. Il generale dell’esercito Waker-Uz-Zaman, ha annunciato, in un discorso alla nazione diffuso dalla tv di Stato, che formerà un governo ad interim. Hasina sarebbe partita «in elicottero», alla volta dell’India, nella città nord orientale di Agartala. A fine giornata il presidente Mohammed Shahabuddin ha ordinato il rilascio dell’ex primo ministro incarcerato e leader dell’opposizione Khaleda Zia.

