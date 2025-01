Proteste e timori per l’antenna 5G 

Scoppia la polemica attorno all’antenna 5G piazzata su una palazzina nel centro storico di Sestu che già il Comune aveva bocciato. In molti temono infatti pericoli per la salute e chiedono di spostarla. Il ripetitore è arrivato pochi giorni fa, sistemato da un grande carro gru su un tetto in vico I Roma. Centinaia i commenti sui social.

Le preoccupazioni

«Sono preoccupata perché ho letto di casi di persone che a causa di queste antenne hanno avuto disturbi del sonno», fa notare Gabriella Spiga. Per Federica Simoni, cartolaia che gestisce un negozio a poche centinaia di metri dall’antenna, «occorre tenere presenti i pro e i contro con attenzione, da un lato abbiamo eventuali rischi, anche se io non ho nessuna competenza medica, dall’altro c’è un oggettivo miglioramento nelle telecomunicazioni, che devono essere sempre più veloci». Maura Nonnis sentenzia; «le nuove tecnologie potranno pure far male ma sta di fatto che le usiamo tutti».

D’altronde sono pure in tanti a far notare come questo tipo di dispositivi garantisce una migliore connessione a Internet: «Chi è tanto contrario potrebbe pure buttare i telefoni nella spazzatura, dato che queste proteste le fa sui social, e con la connessione a internet», fa notare Silvia Cabras. Il 5G ha in passato destato timori in molti Comuni con vivaci proteste dei cittadini: «Mi sto attivando per una raccolta firme e presentare nell'immediato un ricorso, insieme con gli altri residenti», commenta ad esempio Mario Ziulu.

La controversia

Di certo il Comune aveva cercato di opporsi: infatti il regolamento dà la precedenza ad aree pubbliche, e in questo caso invece si trova sopra un edificio privato; inoltre si tratta di un’area del centro storico, vincolata, e dove abitano minori. La ditta Inwit, che si è occupata dell’installazione, ha tuttavia respinto le proposte di altri siti dove mettere l’antenna e ha impugnato il provvedimento comunale che bloccava tutto, ricorrendo al Tar. Che ha dato ragione a Inwit; si tratta di «un’opera di necessità e d’urgenza», e anche il regolamento sarebbe troppo restrittivo. Ora c’è anche la prospettiva di doverlo cambiare, per evitare di nuovo situazioni simili. Ma non si escludono neppure altri provvedimenti in futuro. Per quanto riguarda l’aspetto scientifico Maurizio Murroni, docente all’Università di Cagliari, ed esperto di telecomunicazioni, ingegneria industriale e dell'informazione spiega: «Più si va avanti con la tecnologia e meno questa risulta impattante, le emissioni dirette del 5G tendono ad essere più basse delle generazioni precedenti».

