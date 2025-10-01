VaiOnline
la crisi
02 ottobre 2025 alle 00:29

Proteste e occupazioni, timori di disordini in Italia 

Presidiate università e scuole, manifestazione a Cagliari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni in atenei e scuole, agitazioni nei porti e anche uno sciopero generale preannunciato dai sindacati. È massima l'attenzione per le mobilitazioni pro-Flotilla nelle città italiane, soprattutto dopo l’abbordaggio degli israeliani. A Cagliari, decine di cittadini, attivisti e rappresentanti sindacali, si sono radunati in piazza Costituzione per esprimere solidarietà. «Siamo pronti a scendere in piazza, a bloccare tutto» assicurano dallo stesso Global Movement to Gaza, e in rete è partito il tam tam. Al grido “Allerta! Se toccano la Flotilla toccano tutti” è stato già lanciato l'appuntamento davanti al Colosseo il giorno stesso dell'intervento di Israele. Blindata la stazione Termini, chiusa anche Porta Nuova a Torino. Treni fermi a Napoli.

Attenzione sulle piazze

Alla luce delle proteste che potrebbero nascere senza preavviso e alzare la tensione nelle piazze sono finiti in queste ore sotto la lente gli ambienti più “caldi”, a partire dai movimenti studenteschi e antagonisti. Scandagliati anche i canali social, dove i gruppi potrebbero chiamare a raccolta per nuove proteste in vista del corteo nazionale di sabato, che sfilerà per le vie del centro della Capitale.

Il supervertice

La macchina della sicurezza è già al lavoro. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato al Viminale prefetti e questori di Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna. L’indicazione è innalzare lo sforzo infoinvestigativo per prevenire disordini, dialogare al massimo con gli organizzatori per isolare i violenti, presidiare gli obiettivi sensibili a cominciare da quelli israeliani ed ebraici. Sul dispositivo in campo sabato a Roma c'è stata già una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in Prefettura e venerdì è in programma un tavolo tecnico in Questura.

Sindacati in campo

Anche i sindacati scendono in campo al fianco della missione umanitaria lanciando uno sciopero generale se le quaranta imbarcazioni finissero sotto attacco di Israele. L'annuncio è del segretario della Cgil, Maurizio Landini: «Di fronte a un eventuale blocco, a sequestri, arresti - e spero di fermarmi qui - siamo pronti a proclamare, in modo tempestivo, uno sciopero generale per tutte le lavoratrici, tutti i lavoratori, di tutti i settori pubblici e privati. Un atto di quella natura in acque internazionali sarebbe un atto di guerra contro chi vuole svolgere una missione per riaffermare la pace». Una mobilitazione condivisa con Usb, Cobas e Cub. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, mette in guardia: «Non permetteremo che Cgil ed estremisti di sinistra portino il caos. Non tollereremo nessuno sciopero generale improvviso».

Gli studenti

Fermento negli atenei e nelle scuole. Occupata la facoltà di Scienze politiche della Sapienza e alcuni licei della Capitale, tra cui il Cavour. A Torino si è svolta una manifestazione dei collettivi universitari davanti alla Cavallerizza Reale, dove si è tenuta la cerimonia d'insediamento della nuova rettrice dell'Università, Cristina Prandi. Il Collettivo di Padova ha bloccato l'accesso al Polo Beato Pellegrino dell'Ateneo, appendendo striscioni e delimitando l'ingresso con nastro rosso. Poi sono entrati nelle aule interrompendo le lezioni e invitare gli altri studenti a unirsi all'occupazione del Dipartimento di Sociologia. Appoggio alla Flotilla degli studenti degli atenei Orientale e Federico II a Napoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

«Mi tolgo il braccialetto» La sfida di Manis in un video

Delitto di Terralba, l’arrestato era senza dispositivo elettronico 
Valeria Pinna
Il caso.

Revenge porn a Ussana, tre nei guai

Francesco Pinna
Inchiesta

Visite, burocrazia e ambulatorio «La nostra vita cancellata dal lavoro»

La testimonianza: una professione impossibile per i giovani colleghi 
Piera Serusi
Regione

Il M5S indebolito dopo le provinciali Verifica più vicina

Da sciogliere il nodo Agricoltura Todde-Lai, vertice tra una settimana 
Benevento

«Anche i figli colpiti nel sonno»

Strage del Sannio, il pm: Ocone curato per una psicosi, ma non risultano violenze 
la tragedia

Due militari morti nell’aereo caduto poco dopo il decollo

Il velivolo non ha la scatola nera Si studiano le cause dell’incidente 