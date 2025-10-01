Proteste e occupazioni, timori di disordini in Italia 

Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni in atenei e scuole, agitazioni nei porti e anche uno sciopero generale preannunciato dai sindacati. È massima l'attenzione per le mobilitazioni pro-Flotilla nelle città italiane, soprattutto dopo l’abbordaggio degli israeliani. A Cagliari, decine di cittadini, attivisti e rappresentanti sindacali, si sono radunati in piazza Costituzione per esprimere solidarietà. «Siamo pronti a scendere in piazza, a bloccare tutto» assicurano dallo stesso Global Movement to Gaza, e in rete è partito il tam tam. Al grido “Allerta! Se toccano la Flotilla toccano tutti” è stato già lanciato l'appuntamento davanti al Colosseo il giorno stesso dell'intervento di Israele. Blindata la stazione Termini, chiusa anche Porta Nuova a Torino. Treni fermi a Napoli.

Attenzione sulle piazze

Alla luce delle proteste che potrebbero nascere senza preavviso e alzare la tensione nelle piazze sono finiti in queste ore sotto la lente gli ambienti più “caldi”, a partire dai movimenti studenteschi e antagonisti. Scandagliati anche i canali social, dove i gruppi potrebbero chiamare a raccolta per nuove proteste in vista del corteo nazionale di sabato, che sfilerà per le vie del centro della Capitale.

Il supervertice

La macchina della sicurezza è già al lavoro. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato al Viminale prefetti e questori di Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna. L’indicazione è innalzare lo sforzo infoinvestigativo per prevenire disordini, dialogare al massimo con gli organizzatori per isolare i violenti, presidiare gli obiettivi sensibili a cominciare da quelli israeliani ed ebraici. Sul dispositivo in campo sabato a Roma c'è stata già una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in Prefettura e venerdì è in programma un tavolo tecnico in Questura.

Sindacati in campo

Anche i sindacati scendono in campo al fianco della missione umanitaria lanciando uno sciopero generale se le quaranta imbarcazioni finissero sotto attacco di Israele. L'annuncio è del segretario della Cgil, Maurizio Landini: «Di fronte a un eventuale blocco, a sequestri, arresti - e spero di fermarmi qui - siamo pronti a proclamare, in modo tempestivo, uno sciopero generale per tutte le lavoratrici, tutti i lavoratori, di tutti i settori pubblici e privati. Un atto di quella natura in acque internazionali sarebbe un atto di guerra contro chi vuole svolgere una missione per riaffermare la pace». Una mobilitazione condivisa con Usb, Cobas e Cub. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, mette in guardia: «Non permetteremo che Cgil ed estremisti di sinistra portino il caos. Non tollereremo nessuno sciopero generale improvviso».

Gli studenti

Fermento negli atenei e nelle scuole. Occupata la facoltà di Scienze politiche della Sapienza e alcuni licei della Capitale, tra cui il Cavour. A Torino si è svolta una manifestazione dei collettivi universitari davanti alla Cavallerizza Reale, dove si è tenuta la cerimonia d'insediamento della nuova rettrice dell'Università, Cristina Prandi. Il Collettivo di Padova ha bloccato l'accesso al Polo Beato Pellegrino dell'Ateneo, appendendo striscioni e delimitando l'ingresso con nastro rosso. Poi sono entrati nelle aule interrompendo le lezioni e invitare gli altri studenti a unirsi all'occupazione del Dipartimento di Sociologia. Appoggio alla Flotilla degli studenti degli atenei Orientale e Federico II a Napoli.

