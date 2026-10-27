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28 ottobre 2026 alle 00:55

Proteste e Garlasco  con Bianca Berlinguer  

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Le proteste di piazza saranno il tema al centro del nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, in onda oggi in prima serata su Retequattro. Mentre studenti, lavoratori, agricoltori e autotrasportatori manifestano pacificamente per la difficoltà di arrivare a fine mese, i momenti di tensione nei cortei continuano ad alimentare il dibattito politico e sociale sulla gestione dell’ordine pubblico. Spazio anche al caso Garlasco con un’intervista ad Andrea Sempio.

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