Proteste contro la rete colabrodo 

Perdite idriche che vanno avanti da giorni, strade completamente allagate: protestano i residenti delle vie Olbia e Della Pineta per l’acqua che continua a fuoriuscire dal manto stradale.

A denunciare l’ennesimo problema ai sottoservizi del centro abitato di Capoterra è il consigliere Silvano Corda, presidente della Commissione di vigilanza: «Da ormai quindici giorni – dice – l’acqua che sgorga da sotto l’asfalto in due punti diversi ha trasformato in ruscelli le vie Olbia e Della Pineta. E con lo stesso problema, sempre più spesso, sono costretti a convivere i residenti di tutto il territorio comunale: la rete idrica di Capoterra è sempre più un colabrodo, e a farne le spese sono soprattutto gli utenti che vivono nei quartieri situati più in alto. Queste perdite continue – aggiunge Silvano Corda – rappresentano uno sperpero d’acqua potabile notevole: non è accettabile che migliaia di metri cubi d’acqua finiscano per strada anziché nelle case dei cittadini. Chiediamo ad Abbanoa una presenza finalmente costante sul territorio, e all’amministrazione comunale maggiore attenzione sull’operato dell’ente che gestisce il servizio idrico». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA