Proteste contro la “foresta” di mastelli 

Proteste a Monserrato per la “foresta” di mastelli per i rifiuti parcheggiati nello spiazzo di via del Redentore, proprio sotto allo storico ficus da sempre punto di ritrovo di famiglie e pensionati.

«Sarebbe bello se al loro posto ci fossero sedie e tavolini, per godersi all'ombra degli alberi un gelato», dice Marco Badas, monserratino doc. «Da sempre d’estate le persone si riuniscono lì per chiacchierare o per prendere un po’ di fresco ma da quando hanno messo i bidoni la puzza è insopportabile». Secondo Luciana Marini, che abita in zona, «non possono mettere dei mastelli così grandi all’interno delle attività commerciali ma potrebbero essere un po’ più piccoli e sparsi, non messi uno vicino all’altro». Pietro Cossu, residente in via del Redentore, oltre a una diovesa gestione dei mastelli, chiede anche di «ravvivare» l’area «con presentazioni di libri, esposizioni di quadri ed esibizioni degli artisti di strada come avviene altrove».

