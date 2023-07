Proteste: «Aria irrespirabile a due passi dalla piazza» 

Una gigantesca buca lasciata aperta in seguito alle abbondanti piogge di fine maggio scatena il malcontento dei cittadini e il problema viene anche sollevato dai consiglieri di opposizione del Comune di Narcao. Si tratta di una buca aperta da Comune e Abbanoa a pochi passi dal semaforo di piazza Marconi, un punto del paese in cui si affacciano svariate attività: i cittadini contestano il fatto che, a emergenza alluvione conclusa, non sia stata chiusa, fatto che sta creando enormi disagi. Tra chi dichiara il proprio malcontento c'è Gianluca Piras, residente proprio in quella zona, che dichiara: «In quel tratto di strada non si può passare a causa dei forti miasmi che arrivano dalla fogna. Inoltre, nonostante il tratto di strada sia stato transennato secondo me è davvero molto pericoloso. Mi sono già lamentato in Comune chiedendo delucidazioni e mi è stato risposto che per mancanza di fondi al momento non si poteva fare nulla.

Il vicesindaco Maurizio Portas, interpellato sul tema, spiega che «come ben si sa, in seguito all'alluvione, Abbanoa è intervenuta per sistemar le tubature che attraversavano quel tratto di strada, ma i lavori non sono semplici. A breve dovranno passare anche le tubature del gas che la ditta Medea sta piazzando e il Comune sta procedendo per ottenere anche il nullaosta dagli enti interessati. Il problema è che le transenne vengono manomesse due volte al giorno: il Comune deve ogni volta ripristinare». Una conferma, dunque, che i tempi saranno lunghi, soprattutto per via della burocrazia. (m. g. p.)

