Proteste al Michelangelo: «Spazi inadeguati e disservizi» 

«Dopo un mese dalle segnalazioni, nulla è cambiato». Gli studenti del Michelangelo denunciano una situazione che definiscono «insostenibile»: ambienti inadeguati, infrastrutture precarie e una gestione organizzativa che – sostengono – penalizza la didattica. Con circa 1.300 iscritti, il liceo scientifico è uno dei più frequentati della città, ma le strutture a disposizione – a loro giudizio – non riescono a soddisfare le necessità di un istituto di queste dimensioni. I ragazzi chiedono un intervento immediato da parte della Città metropolitana.

Sono distribuiti in tre sedi: la principale in via dei Donoratico, una succursale in via Melis e un'altra in via Grandi, dove sono ospitati dall'istituto Bacaredda-Scano in attesa del completamento dei lavori nel loro vecchio edificio.

L’elenco dei disagi

«Siamo troppi, nessuna struttura riesce a contenerci adeguatamente», spiegano i rappresentanti. La sede centrale, divisa in due immobili, ospita 22 classi, ma gli spazi sono insufficienti: alcuni laboratori e uffici sono stati trasformati in aule che, «non essendo progettati per quel fine, risultano inadatti». Anche la palestra presenta criticità: «È troppo piccola e priva di bagni, spesso fuori servizio, quando più classi hanno educazione fisica non riescono a condividerla». In alternativa, gli studenti vengono mandati al Cipla, che però dispone solo di un campo da calcio scoperto, inutilizzabile durante l’inverno o in caso di pioggia. All'interno dell’edificio i servizi igienici sono inadeguati, «in un piano c’è un solo bagno funzionante per le ragazze, gli altri sono rotti e non vengono riparati».

Via Melis e via Grandi

La succursale di via Melis, con 15 aule e tre laboratori, non è priva di problemi, ma la situazione più grave riguarda la sede di via Grandi. Qui i lavori di messa in sicurezza antisismica, iniziati a giugno, hanno reso inaccessibili ampie porzioni dell’edificio, costringendo i ragazzi a spostarsi nell’Istituto Bacaredda-Scano. «Qui non ci è permesso usare le Lim, perché sono attrezzature del loro istituto, e spesso i professori faticano a spiegare senza poter proiettare le slides», raccontano. A peggiorare il quadro, si aggiungono infiltrazioni d’acqua, calcinacci caduti dai soffitti e una lampada crollata in un’aula poco prima dell’ingresso degli studenti. «Abbiamo l'impressione che gli edifici siano precari, alcuni hanno quasi paura di entrare a scuola dopo questi episodi».

Le difficoltà logistiche e la frammentazione degli spazi incidono negativamente sull’esperienza scolastica. «È inaccettabile che non vengano messi a disposizione ambienti adeguati per una delle scuole più frequentate della città, ciò porta inevitabilmente a un calo dell’interesse verso l’apprendimento». Il loro appello è chiaro: «La Città metropolitana deve intervenire per fornirci strutture idonee e sicure, affinché non siano gli studenti a pagare il prezzo dell’inefficienza amministrativa».

