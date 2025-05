Proteste al mercato: «Fa troppo caldo» 

L’estate è alle porte ma al mercato provvisorio di piazza Nazzari il clima è già torrido. Le temperature di sabato, che all’esterno hanno superato i 27 gradi, all’interno della struttura civica hanno raggiunto i 30 a causa dell’alto tasso di umidità, dell ’effetto serra causato dalle pareti in lamiera, dal vento umido di scirocco e da migliaia di cagliaritani che hanno preso d’assalto i box. Gli alti valori sul termometro hanno causato un altro inconveniente: il forte odore di pesce che fuoriusciva dalle canalette di scolo delle corsie.

Livelli di guardia

I cagliaritani, anche quando i commercianti vendevano nella vecchia struttura di San Benedetto, non hanno mai tradito l’appuntamento del fine settimana. E così è stato anche sabato scorso nel mercato provvisorio, dove però non tutto è filato liscio. «Erano da poco passate le 11 e con mio figlio stavamo completando gli acquisti», racconta Valentina Delrio, 56 anni. «Il caldo era insopportabile, la gente era tanta e l’aria non circolava, mi sono sentita soffocare e ho dovuto chiedere la cortesia a un gestore di poter entrare nel box rinfrescato con l’aria condizionata. Per fortuna mi sono ripresa, altrimenti avrei avuto necessità del 118». A peggiorare le cose l’effetto serra. «Il sole attraversava la parte centrale del tetto e aumentava le temperature». La situazione peggiore, a dire della donna, nell’area del pesce. «Un odore nauseabondo arrivava dalle canalette di scolo. I boxisti mi hanno detto che il Comune non avrebbe consentito l’utilizzo dell’acqua corrente per le pulizie, ma esclusivamente uno straccio. Troppo poco, tanto che per coprire le esalazioni i commercianti sarebbero costretti a utilizzare detersivi molto profumati. Chissà come sarà a luglio e agosto, quando il barometro salirà». Stessi disagi nel vicino Conservatorio. «Certe mattine l’odore del pesce è talmente forte che non possiamo aprire le finestre, e con il caldo di questi giorni è difficile riuscire a suonare», afferma una studentessa

Troppo caldo

Piero Lecis gestisce la pescheria al box S10. «Nelle corsie centrali fa troppo caldo, per poterlo attenuare – suggerisce – si potrebbe utilizzare l’impianto, con pochi anni di vita, di San Benedetto». Il problema dell’odore è serio. «L’acqua stagnante nei canali di deflusso con le alte temperature, soprattutto nel nostro settore, causa forti olezzi. Ogni mattina mettiamo detersivo negli scoli per attenuare il tanfo, ma non sempre l’effetto di contrasto è piacevole. Per fortuna la gente risponde lo stesso, ora aspettiamo risposte dall’assessore. Tra poco il mercato sarà un forno. Per protesta nei giorni scorsi abbiamo abbassato le serrande».

Flussi d’aria

I tecnici del comune confidano nelle pompe di calore dei box per rinfrescare le corsie. «È vero, nei corridoi fa molto caldo e la stagione calda non è ancora iniziata», afferma Maurizio Loi, da dietro il suo bancone. «Ed è altrettanto vero che abbiamo l’aria condizionata, ma il flusso d’aria fredda è orientato su di noi. Una lama, tanto che preferiamo non accendere gli split».

Pro e contro

«Non dimentichiamo che la struttura provvisoria è all’aperto», commenta Massimo Ruggiu, dal settore pescheria. «Ci sono aspetti positivi ma anche negativi. Il caldo, sommato alle temperature prodotte da motori e altre apparecchiature, può creare disagi. Prima di conclusioni affrettate aspettiamo gli effetti delle pompe di calore dei box accese». Sulla stessa linea Antonio Festino, titolare di una polleria. «Per il futuro il Comune ci ha detto che sistemerà pellicole protettive nel tetto e nelle parti trasparenti. Speriamo che mantenga le promesse».

