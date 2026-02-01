Proteste a Bacu Abis: «Rione di via Tallarita in abbandono» 

Pozzetti inadeguati, canali di scolo assenti od ostruiti: nella frazione di Bacu Abis c’è un rione in cui da tempo i residenti reclamano interventi. Succede nella zona che porta all’azienda agraria, da via Tallarita. Ogni pioggia si trasforma in disastro annunciato e siccome piove da giorni, lo scenario per chi vi abita o ci lavora è da incubo: fango ovunque, anche nei giardini, strade che diventano fiumi. I residenti sono stanchi di quelle che definiscono «promesse a vuoto. Perché dopo tante rassicurazioni che sarebbe arrivato un intervento – accusa Gigi Didu, pensionato, agricoltore – siamo alle solite, per attraversare questi tratti occorre la gondola: i pozzetti sono sotto dimensionati e le canalette inadeguate». Ieri era quasi intransitabile anche il vasto piazzale nei pressi della ex circoscrizione. La questione è già à stata segnalata all’amministrazione comunale: «La Giunta sa bene cosa fare – afferma il consigliere di minoranza Sandro Mereu – e la causa è chiara: a monte mancano i canali di guardia, l’acqua scende incontrollata e a pagarne le conseguenze sono sempre i cittadini a valle». Le risposte giunta dall’amministrazione in questi anni si rifacevano a “valutazioni”: «Non possiamo più permettercele», conclude Mereu . (a. s.)

