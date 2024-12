Protesta Usb, una “banconota da 3 euro” contro il Governo 

Una banconota da tre euro come simbolo “dell’offesa” a pensionate e pensionati. È l’iniziativa scelta dall’Usb Sardegna per denunciare quello che considera un aumento irrisorio e offensivo previsto dalla manovra finanziaria del governo Meloni. Così ieri, in piazza del Carmine, a Cagliari, davanti alle poste centrali, i dirigenti del sindacato hanno distribuito volantini e riproduzioni satiriche della banconota ai pensionati in fila per ritirare il loro assegno, accompagnando il gesto con un messaggio chiaro: «No grazie, non vogliamo elemosine».«Con un costo della vita aumentato del 17% dal 2021, tre euro al mese sono una cifra ridicola e inaccettabile. La signora Meloni e questo governo che in campagna elettorale promettevano mille euro a tutti, oggi propongono un aumento di 3 euro: i pensionati al minimo passeranno da 614 euro a 617 euro al mese», attacca Enrico Rubiu dell’Usb. «Cittadini che hanno lavorato per una vita e meritano un trattamento dignitoso, non un’elemosina inadeguata anche per le spese essenziali».

Ma la protesta del sindacato si allarga anche al tema della sanità. «Sempre più persone rinunciano alle cure perché non hanno i soldi», prosegue Rubiu. «Le liste d’attesa sono infinite, e chi non può permettersi cure private rischia letteralmente di morire. È una vergogna per un Paese che si definisce civile».