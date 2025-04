Protesta pro-Lgbt, assolta Camilla Soru: «Fatto di lieve entità» 

«Assolta, perché il fatto è di lieve entità». Così il giudice del Tribunale, Stefano Muzzu, ha fatto cadere le accuse nei confronti della consigliera regionale Camilla Soru (Pd) di aver promosso una manifestazione senza preavviso in un luogo pubblico, mentre se ne teneva un’altra che, invece, aveva invece ottenuto il via libera della Questura.

Ieri mattina, dopo una breve camera di consiglio, è stata letta la sentenza che chiude così la vicenda, nata con un decreto penale di condanna impugnato dagli avvocati Fabio Pili e Giuseppe Macciotta. L’accusa aveva chiesto per Soru una condanna ad un mese di arresto con pena sospesa, ma alla fine il giudice ha stabilito che il fatto è di scarsa rilevanza, mandando assolta l’esponente dei democratici. La consigliera 42enne aveva già raccontato sui social nell’ottobre 2021 di aver ricevuto un decreto penale di condanna convertito in una sanzione da 1.200 euro (con pena sospesa). «A luglio dello scorso anno», scrisse Camilla Soru, «le sentinelle in piedi si sono riunite al bastione di Saint Remy per protestare contro il ddl Zan al grido di “in piedi contro la legge liberticida sull’omotransfobia”». Venuta a sapere della manifestazione, l’esponente del Pd si era presentata al Bastione con la figlia di tre anni e portando con se delle bandiere arcobaleno. A lei, poi, si erano unite poi altre persone.

«Essere stata assolta dopo quasi cinque anni è un grande sollievo», ha commentato ieri, dopo la decisione del giudice, «La vicenda mi è sempre sembrata paradossale: ero accusata per aver manifestato pacificamente, nel pieno esercizio di un diritto garantito dalla nostra Costituzione. È inquietante che ci si sia potuti appellare a un decreto del 1934, in pieno regime fascista, per cercare di punire una forma di dissenso civile e democratico. Oggi non sono felice solo per me, ma per tutte le cittadine e i cittadini che credono nella libertà di espressione e nella possibilità di lottare per i propri diritti senza paura di essere criminalizzati». (fr.pi.)

