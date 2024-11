Protesta per la muffa in classe 

«Andiamo a scuola per imparare e non per vedere i tetti crollati». Gli studenti dell’Alberghiero di Arbus dicono basta ai disagi che sopportano da anni per via della pioggia che scende all’interno. Ieri mattina, i ragazzi hanno manifestato contro l’ipotesi di trasferire alcune classi nella sede centrale di Guspini, dove ci sono aule libere. Una diversa geografia degli spazi scolastici che dia la possibilità di respirare e muoversi, fuori da aule in cui sono stretti come sardine, dovendo condividere la parte didattica con i laboratori.

Lo sciopero

«La speranza per il futuro è un’istruzione migliore», «La scuola al primo posto – basta il caos – vogliamo risposte», «Non smetteremo di protestare – la nostra voce può cambiare il mondo», «La scuola è il futuro bisogna pensarci al presente». Queste le scritte colorate sui cartelloni che ieri mattina campeggiavano fuori dall’istituto di via Gramsci. Una manifestazione pacifica e rispettosa, nella speranza che la Provincia del Medio Campidano dia risposte e risolva l’annosa questione del caseggiato di via Angioj che ospita laboratori e cucine. A parlare a nome di tutti i compagni è l’aspirante rappresentante degli studenti nel Consiglio d’Istituto, Laura Brunelli: «Noi ragazzi non siamo più disposti a tollerare una situazione che di scuola non ha neppure il nome. Lo scorso anno era stato assicurato che a settembre avremmo trovato una scuola a misura di alunni. Invece le pareti delle aule sono piene di muffa». Questa volta i ragazzi fanno sul serio: nessuna intenzione di arrendersi e per oggi hanno annunciato un incontro col dirigente, Mauro Canu. «Una nostra delegazione andrà a Guspini, nella sede centrale del Buonarroti, per sapere quali soluzioni verranno prese», ha aggiunto Brunelli.

Le istituzioni

L’ennesima manifestazione degli studenti per un problema che si trascina da troppo tempo con promesse mancate e disagi sempre più pesanti, non ha lasciato indifferenti le istituzioni interessate. Il paradosso è che la Provincia ha sempre sostenuto di avere i fondi nel cassetto, un milione e 220 mila euro per riparare tetti dell’Istituto ed eseguire altre opere. A rassicurare ora è il nuovo amministratore, Roberto Cadeddu: «Ci sono da sistemare le aule, con le pareti e i pavimenti aggrediti dalla muffa. Lunedì partono i lavori, quanto prima i ragazzi avranno la loro scuola sicura ed accogliente». Il sindaco, Paolo Salis: «Conosco la questione e me ne occupo da tempo, tant’è che il Comune ha multato la ditta che ha eseguito i lavori per irregolarità sul suolo pubblico. Era previsto un sopralluogo congiunto con la Provincia fra 15 giorni». Interviene l’onorevole Gianni Lampis: «I disagi sono noti da settimane, ma le istituzioni locali nulla hanno fatto per garantire il diritto all'istruzione. Ho depositato un’interrogazione al ministro Valditara per scongiurare il paventato trasferimento a Guspini».

RIPRODUZIONE RISERVATA