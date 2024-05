Protesta per il pediatra Desulo senza medico 

Nuovi disagi e proteste per la sanità della Barbagia-Mandrolisai. Il sit in di ieri a Sorgono per invocare un pediatra si svolge quando da Desulo arriva un’altra notizia: la comunità si troverà fra turni scoperti di guardia medica e senza il medico di base. Il giovane Sebastiano Zanda interromperà anzitempo il proprio servizio per fare la scuola di specializzazione. Non ancora designato un sostituto. «Oltre 2000 abitanti, per la maggiore anziani e fragili - dice il sindaco Gian Cristian Melis -, si troveranno senza assistenza. Le colpe di questa situazione non vanno imputate al dottor Zanda, che ringraziamo per averci assistito in questi mesi, ma alle istituzioni deputate. Abbiamo avviato le interlocuzioni con l’Asl per colmare quanto prima il disagio. Diversi pazienti, dovendo assumere farmaci salvavita, fanno la spola nei paesi vicini, trovando problemi. È assurdo».

Sul pediatra l’emergenza continua. Ieri a Sorgono nuovo presidio del comitato Sos, all’ingresso dell’ospedale San Camillo, alla presenza di mamme con bambini, studenti, sindaci e cittadini. «La nuova Giunta regionale e l’assessore Bartolazzi devono intervenire immediatamente, ripristinando un servizio essenziale. Non molleremo finché non verrà ripristinato il diritto alle cure ai nostri piccoli», tuona Bachis Cadau. La Asl pubblica una manifestazione d’interesse per pediatri per coprire turni nel Mandrolisai. Chi accetterà avrà incentivi: 80 euro in più l’ora. «Abbiamo messo in campo con la tempestività necessaria tutte le soluzioni percorribili», dice il dg Paolo Cannas.

