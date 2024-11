Protesta nel parco: «Viali poco illuminati, è allarme sicurezza» 

Quando comincia a fare buio il parco di Monte Urpinu diventa off limits. Manca l'illuminazione in vari punti e in generale è insufficiente. E ora che le giornate si sono nuovamente accorciate in tanti protestano per l’oscurità, soprattutto le donne che temono per la propria sicurezza. Un problema segnalato anche lo scorso anno, ma nulla è cambiato.

Le proteste

«Amo andare a correre in questo parco», racconta Ignazio Cabua, «ma finendo di lavorare alle 16.30 posso andarci solo dopo le 17. Fino a prima dell'entrata in vigore dell'ora solare potevo farlo, adesso invece facendo buio presto è impossibile. Non si può certo correre al buio o con poca luce, si rischia seriamente di non vedere qualche ostacolo e quindi cadere rovinosamente. E dunque mi tocca andare altrove».

C’è poi il problema di sicurezza, in primis per le donne. Tanto che Anna Maria Solarino, in questo periodo è costretta a rinunciare alla sua passeggiata quotidiana al parco. «Non mi sento sicura, ho paura dei malintenzionati che potrebbero nascondersi e sbucare all'improvviso quando vedono una donna. Mi auguro che almeno questa amministrazione comunale intervenga ponendo rimedio a questa criticità che dura ormai da troppo». Le fa eco Laura Montisci, abitante della zona: «A una certa ora si radunano gruppi di ragazzini che di certo non vanno semplicemente a chiacchierare tra loro. Preferisco farmi le mie passeggiate la mattina. Ma ritengo ingiusto che un parco così importante abbia questi problemi e che di fatto non sia agibile quando non c'è più il sole. Dal balcone di casa mia vedo la poca gente che rimane dopo le 17 muoversi con le torce dei cellulari». Montisci aggiunge inoltre che la mancanza di telecamere di videosorveglianza all'interno del parco contribuisce al senso di insicurezza: «Un malintenzionato può agire indisturbato».

Il Comune

La parte sua, l'assessora al verde con delega alla manutenzione e gestione di parchi e giardini pubblici, Luisa Giua Marassi, dice: «Da quanto riferito dal servizio, quest’anno è stata installata illuminazione a led (trattasi di illuminazione volutamente non particolarmente forte). Nell’area cani a breve verrà sistemata l’illuminazione con pannelli fotovoltaici. Tuttavia ho inoltrato la segnalazione della criticità lamentata dai cittadini e lunedì verificheremo col servizio».

