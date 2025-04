Protesta nel parco fotovoltaico 

Senza stipendio da febbraio e con l’ansia di non rivedersi più rinnovato il contratto. È una Pasqua di frustrazione quella di una trentina di operai di una delle tre imprese che stanno realizzando un grande parco fotovoltaico da oltre 15 milioni. La distesa di pannelli si erge dai confini dell’ex discarica consortile, costeggia il ruscello Bega Trotta e sfiora, a ovest, i confini del Comune di San Giovanni Suergiu. Ieri mattina le maestranze della ditta pugliese Dtg, stanche per una situazione che pare essersi verificata già altre due volte, hanno incrociato le braccia, allestito un veloce sit-in davanti al cantiere e affisso striscioni emblematici con su scritto: «Non si vive di colombe, chi lavora si paga. Pasqua è per tutti, non solo per chi non paga».

La protesta

Gli operai provengono quasi tutti dal Sulcis Iglesiente. Molti hanno famiglia. «Non è la prima volta che ritardi del genere accadono – sottolinea un portavoce delle maestranze, Antonello Rombi – e ogni volta la situazione veniva sbloccata dopo brevi sit-in di contestazione: non si deve arrivare a tanto. Speriamo che questa volta la situazione si risolva in tempi brevi».

I lavoratori

Sul posto, per accertarsi della situazione, anche carabinieri e polizia. E pure il sindacalista (e consigliere comunale Daniele Mele): «Il Sulcis non è terra di predoni – commenta - ci sono 30 cittadini che hanno rinunciato ai sussidi per lavorare: i figli di questi operai sono come i figli degli operai del polo industriale, meritano lo stesso rispetto. Chiediamo alle aziende di rispettare i lavoratori». Il grande impianto fotovoltaico occupa una superficie di quaranta ettari. I pannelli sono stato ormai installati da tempo.

Gli operai sono impegnati nella realizzazione degli altri impianti previsti dal progetto. «Speriamo che questa sia l’ultima protesta e i problemi vengano risolti in tempi brevi – commentano i lavoratori – ci aspettiamo risposte in tempi immediati. Non si può continuare così». (a. s.)

