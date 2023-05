«Protesta legittima Ora un’accelerazione e risposte concrete» 

«Stiamo migliorando la qualità degli alloggi già in uso, inoltre questi interventi restituiranno agli studenti “come nuova” la Casa dello Studente di Via Monte Santo. A fine mese poi inauguriamo il nuovo Campus di Viale La Plaia che porterà subito 240 nuovi posti letto di qualità elevata, e successivamente entro i prossimi due anni con il secondo lotto, ci saranno ulteriori 440 posti letto».

Raffaele Sundas, direttore generale dell’Ersu di Cagliari, comprende la protesta degli studenti contro il caro affitti. «Abbiamo intuito prima degli altri la problematica crescente della carenza di dotazione di posti alloggio in città sia in termini di quantità che di qualità. Già dagli anni passati, l’Ersu ha messo mano a una ben ponderata attività di previsione e programmazione per aumentare i posti alloggio sia in termini di quantità che di qualità», afferma il direttore ricordando che sono in fase di riqualificazione tutte le Case dello Studente cittadine.

Domanda e offerta

«Stiamo migliorando la qualità degli alloggi già in uso, inoltre questi interventi restituiranno agli studenti “come nuova” la Casa dello Studente di Via Monte Santo. A fine mese poi inauguriamo il nuovo Campus di Viale La Plaia che porterà subito 240 nuovi posti letto di qualità elevata, e successivamente entro i prossimi due anni con il secondo lotto, ci saranno ulteriori 440 posti letto».

Attivi solo 400 posti letto

Oggi, però, per via delle ristrutturazioni in corso, sono attivi solo 400 posti letto, mentre ben 600 non sono disponibili. «Col progredire dei lavori diventeranno circa 600 nell’ultimo trimestre del 2023, per poi divenire circa mille nel terzo trimestre del 2024. Successivamente al termine del 2025 con la conclusione del secondo lotto del Campus di viale La Plaia e la riqualificazione a nuova casa dello studente della nostra sede del Corso Vittorio Emanuele i posti totali diventeranno circa 1.700».

«Con l’ultimo bando per gli alloggi abbiamo soddisfatto il 100 per cento delle richieste degli studenti che hanno i requisiti di merito e di basso stato economico previsti dalla legge, pertanto la categoria degli studenti “bisognosi e meritevoli” è pienamente soddisfatta. Al caro affitti, invece, Ersu ha risposto da un lato aumentando il contributo del “Fitto Casa” portandolo al valore massimo consentito dalla normativa e che si allinea col prezzo medio di mercato attualmente praticato e dall’altro abbiamo definito nella nostra previsione infrastrutturale di destinare i nostri nuovi posti letto proprio per questa categoria di studenti con elevati standard di qualità».

Intanto alcune previsioni danno al 2040 una riduzione sensibile della popolazione studentesca.

«Queste stime a lungo tempo risentono di una non elevata attendibilità, i nuovi posti letto come obiettivo più ampio di Ersu Cagliari, circa 2.770, copriranno a malapena neanche il 30 per cento della popolazione studentesca attesa dei fuori sede al 2040. L’Università di Cagliari e l’Ersu di Cagliari non resteranno a guardare passivi lo spopolamento temuto, ma già da tempo si studiano le misure per contrastare il fenomeno, che passano da una migliore offerta didattica e da una migliore qualità dei servizi di accoglienza: da tempo si sta parlando di Cagliari città universitaria».

