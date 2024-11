Protesta in via dei Gremi: «Viviamo sotto assedio» 

Una strada sotto assedio. Via dei Gremi e i suoi abitanti vivono da tempo un disagio acuitosi negli ultimi anni e che ha portato ieri sera a una protesta di alcuni di loro. «Da quando hanno messo le fermate dei pullman in via Padre Zirano - sostiene Gianni Ara, un residente - qui non si vive più». «Nei weekend - aggiunge Anna - decine di minorenni bevono fino a notte fonda urlando e sporcando dappertutto». Le bottiglie di superalcolici vengono comprate con la complicità dei senzatetto nel vicino discount. «Se provi a protestare per gli schiamazzi- dichiara Angela- te le lanciano contro, come è successo a me. Mi hanno spaccato le persiane». I giardini di fronte ai palazzi, il lunedì mattina, sono la disperazione degli operatori ecologici tra spazzatura dappertutto e siringhe. E a proposito di aghi, alcuni tossicodipendenti, li posizionano con la punta in su per evitare che i cani e i padroni si avvicinino ai loro giacigli improvvisati sotto i cespugli. Di recente sono morti dei gatti e il sospetto è che qualcuno li abbia avvelenati. «In via dei Gremi poi vengono tutti per fare i bisogni- continua Marco- tra un’autovettura e l’altra o sotto le nostre finestre. La puzza è insostenibile». Diverse anche le ritorsioni per chi ha tentato di fermarli. «A uno gli hanno spaccato il parabrezza della macchina. Ci siamo lamentati negli anni col Comune ma non è cambiato nulla». (e.fl.)

