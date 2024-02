Protesta in difesa della scuola 

Prosegue la lotta dell’Istituto comprensivo di San Teodoro contro l’accorpamento alla scuola di Budoni. Ieri mattina le famiglie e i rappresentanti del Consiglio di Istituto hanno ritardato di un’ora l’ingresso in aula degli alunni in segno di protesta contro la perdita dell’autonomia sancita dalla delibera regionale sul dimensionamento scolastico. Una misura, già approvata dal Consiglio regionale, che causa la perdita del dirigente scolastico e della segreteria di San Teodoro e il passaggio sotto la gestione dell’istituto di Budoni. L’amministrazione comunale ha sostenuto sin da subito la battaglia contro l’accorpamento, ottenendo l’approvazione della legge proroga proposta dall’Anci Sardegna che stanzia fondi a sostegno delle autonomie. Una piccola flessibilità sugli accorpamenti che garantirebbe al plesso teodorino l’autonomia per un altro anno. Il Comune ha inoltre assunto un legale per studiare un’eventuale impugnazione della delibera. (sh.l.)

