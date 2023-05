Protesta in Comune degli ambulanti 

"Adesso facci ritornare ad aprire al mercatino grande di San Pantaleo". Glielo hanno scritto in gallurese, con l'auspicio di parlare la stessa lingua, su uno dei teli di juta in vendita sulle bancarelle del pittoresco mercato del borgo olbiese. Armati di fumogeni colorati, i commercianti ambulanti, che da 23 anni, allestiscono, il giovedì, il mercato a San Pantaleo, hanno manifestato (con la solidarietà dei balneari) davanti al municipio per protestare contro l'ultima ordinanza emessa dal sindaco, Settimo Nizzi, che ha imposto la chiusura del mercato (e il trasferimento dal 18 maggio e fino a che non ci saranno le condizioni, nel Piazzale della Stazione a Olbia) per l'assenza di un piano di sicurezza che consenta il regolare svolgimento delle attività nell'area mercatale.

«Non possiamo presentare e attuare un piano di sicurezza sul suolo pubblico, di cui è responsabile il Comune, perché siamo solo titolari delle concessioni dello stallo in cui piazziamo il banco», dice il presidente regionale di Ana Ugl, Pietro Giordo: «Non ce l'abbiamo col sindaco, rivendichiamo solo il nostro diritto al lavoro e chiediamo un incontro urgente per trovare una soluzione immediata che ci consenta di lavorare nella stagione estiva perché d'inverno facciamo la fame». In coro, chiedono di preservare «questo gioiello che per magia si è creato e che ha influito sull'alchimia del borgo, cresciuto in simbiosi col mercatino». Domani, a San Pantaleo, gli ambulanti faranno una petizione: «Siamo convinti che non tutti vogliono la chiusura del mercato», dicono. E, in settimana, presenteranno un ricorso al Tar contro quell'ordinanza per chiederne l'immediata sospensiva e i danni personalmente al sindaco.

