Protesta il rione dimenticato 

Duemilacinquecento abitanti: un intero quartiere che ferrovia, barriere architettoniche e indifferenza degli amministratori separano dal resto della città. Ad Assemini i cittadini di via Coghe, convocati per un confronto pubblico dal gruppo consiliare di Forza Italia, sollevano la loro protesta proprio nel giorno dell’Unità nazionale. Per anziani e disabili, spiegano, il sottopasso davanti al quale si è tenuto l’incontro è una barriera invalicabile e risultano irraggiungibili servizi necessari: guardia medica, servizi sociali, medico di famiglia e pediatra, ufficio postale.«Fortunatamente – osserva un residente, Piero Vargiu – da qualche anno c’è la farmacia. Per il resto, tranne un piccolo market, non abbiamo altro».

Vargiu guarda sconfortato il paese dall’altra parte: «Basterebbe uno scivolo come quello presente nel sottopasso della stazione per permettere l’attraversamento ad anziani e disabili o alle mamme con passeggino. Forse le soluzioni non sarebbero neanche così irrealizzabili se ci fosse la volontà politica». Un altro residente, Ignazio Sanna, mostra tutta la sua irritazione: «Io – dice – le tasse le pago. Non è mica una casa abusiva la mia», e agita a comprova ricevute e copie di regolari contratti. «Pago ma mi chiedo: per quali servizi? Dove sono marciapiedi e illuminazione pubblica?»

«Impegni disattesi»

Ignazio Pireddu, capogruppo forzista promotore dell’incontro di ieri mattina, non cela la delusione: «Già durante la cerimonia di insediamento della Giunta Puddu – sottolinea – ho ricordato le problematiche legate al quartiere di via Coghe. Ho votato a favore dell’assestamento di bilancio anche perché prevedeva un intervento per il sottopasso, e ho presentato una raccomandazione per la richiesta del servizio navetta per collegare i diversi quartieri (compreso Truncus Is Follas) e una per la messa in sicurezza dei marciapiedi di via Santa Maria ma a oggi – conclude – non ho ricevuto nessuna risposta».

«Si cerchino i fondi»

«Il Comune – ricorda Niside Muscas, anche lei presente all’iniziativa – ha partecipato a un bando regionale ottenendo 500 mila euro che ha utilizzato per il rifacimento dei marciapiedi di via Carmine. Credo che sia opportuno tener conto del bisogno di riqualificazione anche di altri quartieri. I fondi del Pnrr rappresentano il vero piano Marshall ma ottenerli non è semplice: bisogna partecipare ai bandi, è necessario avere decisione e autorevolezza politica e fare i conti con la scarsezza di personale degli uffici. È complicato ma ovviamente non impossibile. Un politico non autorevole fa fatica a dettare la linea così come la politica dovrebbe fare».

«È una nostra priorità»

«Giusto che si esprima, la Muscas», replica il sindaco Mario Puddu: «Chi vince le elezioni amministra e decide, gli altri è lecito che esprimano opinioni». Entrando nel merito delle contestazioni, il sindaco rassicura i residenti: «So bene che il quartiere di via Coghe negli ultimi anni non è stato preso in considerazione, e uno dei nostri principali punti programmatici è proprio la sua valorizzazione. Stiamo lavorando al collegamento tra il quartiere e il resto della città (un sottopasso non è di immediata esecuzione) e in particolare sul parco, la piazza di via Coghe. Quanto ai marciapiedi, stiamo lavorando anche a quelli, laddove possibile: purtroppo lì siamo in zona agricola, e per gran parte del quartiere non sono previsti».

Intanto i cittadini si organizzano in associazioni e comitati: da una parte il “Comitato Assemini futura” e dall’altra parte dei binari il “Comitato no sottopasso via Coghe”, divisi dalla ferrovia ma uniti nella ricerca di soluzioni comuni.

