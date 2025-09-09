VaiOnline
Il caso.
10 settembre 2025 alle 00:25

Protesta dell’Ugl: «Esclusi dal vertice sui trasporti» 

Un faccia a faccia coi sindacati «con oggetto il piano regionale dei trasporti con il focus sulla continuità territoriale», dal quale però l’Ugl è stata esclusa. La mancata convocazione della sigla ha innescato la rabbia del segretario regionale Maurizio Muretti. «Prendiamo atto che il “modus operandi” della Presidente Todde, già adottato per il tavolo regionale sulla Sanità, è stato sposato e condiviso da alcuni Assessorati, il suo compreso, che operano, negli ultimi mesi, un sistematico ostracismo nei confronti della nostra organizzazione, di cui non ne comprendiamo né le ragioni, né l’opportunità politica», dice Muretti ricordando che «la nostra sigla, ancorché essere un sindacato confederale, ha una capillare e diffusa rappresentanza nel comparto del trasporto aereo».

Il sindacalista rincara al dose: «Qualunque sia il motivo è da ritenere inaccettabile, lesivo dei più elementari principi democratici e di rappresentanza, ma, soprattutto, di quel “pluralismo” delle voci ed opinioni, di cui la Giunta a cui lei appartiene aveva fatto una bandiera in campagna elettorale. Restiamo quindi ancora in attesa di avere ragguagli ed informazioni precise sulla “nuova” continuità territoriale ed i termini e condizioni definite con il ministero ed il Governo nazionale, nonché gli organismi dell’Unione europea.

