Protesta degli ambulanti: ridateci le concessioni, siamo alla fame 

«Lavoro, lavoro. vogliamo solo lavoro». Con questo grido di aiuto una trentina di ambulanti (titolari di camion ber, ma non solo) sono scesi sotto il palazzo del Consiglio comunale per protestare contro il regolamento comunale che fissa regole «spesso incomprensibili che ci puniscono e non ci fanno lavorare», dice Mauro Zedda, rappresentante dell’associazione Ambulantando. C’è chi ha sforato di un metro rispetto ai termini della concessione si è ritrovato una multa da 5.000 euro. E c’è chi ha avuto difficoltà a pagare la Tari relativa alla propria abitazione è stato inserito nella “black list”, e concessione revocata. «Non ce la facciamo più, abbiamo bisogno di lavorare, chiediamo al Comune di rivedere quelle regole scritte in un regolamento approvato nel 2021 in piena pandemia che ci penalizza». I manifestanti sono stati ricevuti dall’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia: «Sono vicino alle Attività produttive, spero che si possano trovare le soluzioni e ristabilire un clima di serenità che in questo momento non c’è e capisco che nemmeno potrebbe esserci perché ci sono lavoratori che non portano il pane a casa». Oggi nuovo incontro anche con il presidente della commissione Attività produttive Pierluigi Mannino, ieri bloccato a letto con la febbre. ( ma.mad. )

