Protesta davanti all’assessorato: «Diabetologia resti al Brotzu» 

«No allo smantellamento della sanità pubblica: scelta politica folle e senza senso». Lo hanno scritto nei cartelli affissi ieri, sotto l’assessorato regionale alla Sanità, pazienti e dipendenti dell’Arnas Brotzu: si sono dati appuntamento per far sentire la loro voce e chiedere un passo indietro rispetto al trasferimento del reparto di diabetologia dall’ospedale di via Peretti nel nuovo ambulatorio che dovrebbe essere aperto a Quartu.

«Chiediamo che venga rivista questa scelta, altrimenti non fermeremo la nostra protesta», afferma Gianfranco Angioni, responsabile regionale Usb Sanità. «L’assessore alla sanità, Carlo Doria dovrebbe dare risposte concrete, invece, fa solo propaganda. Perché smantellare invece di potenziare il reparto con servizi e professionalità? Chi deve dare risposte ai pazienti e ai loro familiari che, come tutti, sono all'oscuro e privati di informazioni corrette?».

Il reparto di diabetologia al Brotzu oggi ha in cura oltre cinquemila pazienti e spostarli a Quartu significa, per i manifestanti, non garantire l’assistenza: «Cosa succederà quando in ospedale arriverà un paziente diabetico con un ictus o con un infarto o uno in attesa un trapianto?», incalza Angioni. «I politici dovrebbero sostenere le nostre battaglie, invece siamo soli». (fr. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA