Protesta contro Putin: tutti insieme al seggio a mezzogiorno 

Mosca. Ribadendo il suo ruolo di erede politica del marito, come aveva promesso nel primo discorso dopo la sua morte, Yulia Navalnaya chiama i russi ad aderire a una forma di protesta mascherata in occasione delle elezioni presidenziali: il Mezzogiorno contro Putin. A quell’ora del 17 marzo, ultimo dei tre giorni in cui si svolgerà la consultazione, i russi sono chiamati a presentarsi in massa ai seggi per mostrare il loro rifiuto del presidente che corre per un quinto mandato in una elezione dall'esito scontato.

Intanto, però, i colpi della repressione continuano ad abbattersi sugli oppositori. Il dissidente ed ex campione di scacchi Garry Kasparov, che vive negli Stati Uniti, è stato inserito dalle autorità di Mosca nella lista dei «terroristi ed estremisti». La decisione, presa dall’ente statale per il controllo finanziario Rosfinmonitoring, era stata preceduta, nel dicembre scorso, da una denuncia del ministero dell’Interno secondo la quale Kasparov aveva organizzato un’asta allo scopo di raccogliere fondi per i cittadini russi e bielorussi che combattono al fianco delle truppe ucraine. Le accuse nei suoi confronti potrebbero portare a una condanna fino a cinque anni di reclusione. Kasparov è diventato famoso anche per le sue sfide negli anni ‘80 con un altro noto maestro russo, Anatoli Karpov, che in seguito è diventato un sostenitore di Putin ed è stato eletto deputato nel suo partito. Un giudice della regione di Mosca, invece, ha condannato a sette anni di reclusione un giornalista e blogger, Roman Ivanov, per «diffusione di false informazioni» sulle forze armate. Un’accusa che ha già portato a condanne contro altri oppositori che hanno criticato l’intervento armato russo in Ucraina. L’imputazione contro Ivanov, che ha 51 anni e nel 2021 è stato allontanato dalla televisione di Stato, si riferiva a suoi post sul social network russo VKontakte e su Telegram. Negli ultimi mesi lavorava per un giornale online indipendente, RusNews.

RIPRODUZIONE RISERVATA