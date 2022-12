Protesta contro lo sfratto, assolti 

Avevano manifestato contro la decisione di sfratto per un cittadino di Terralba in gravi difficoltà economiche. Problemi causati dall’insorgere di una malattia che gli aveva impedito di continuare a lavorare e, quindi, pagare il mutuo. In sedici sono arrivati a processo e ieri la decisione del giudice che li ha assolti assolti per non aver commesso il fatto. Soddisfatti gli imputati e i difensori, le loro tesi sono state accolte.

La storia

La vicenda risale al novembre di sei anni fa. L’ufficiale giudiziario era davanti alla casa di un cittadino raggiunto da un provvedimento di sfratto. Un cordone umano si era formato per manifestare contro quella decisione: erano stati identificati in sedici Gino Melis, Riccardo Bosa, Marcella Corda, Vittorio Susinno, Mauro Caria, Giuseppa Patta, Gabriele Trincas, Rita Mulliri, Luca Sardara, Roberta Modena, Monica Casu e Francesco Dessì. Secondo la contestazione, sostenuta in aula dal pm Daniela Muntoni, avrebbero creato un ostacolo, anche con bandiere e striscioni. Nonostante l’intervento dei carabinieri, che tentavano di far desistere i manifestanti, con l’aggravante per Modena di aver promosso la riunione e organizzato i manifestanti. Modena, inoltre, era chiamata a rispondere di aver organizzato la manifestazione senza avvisare il questore, attraverso messaggi su Facebook.

In aula

Chiuso il dibattimento il pm aveva chiesto la condanna a tre mesi per tutti. La difesa, invece, aveva sollecitato l’assoluzione: gli avvocati Monica Masia, Emanuele Trois, Antonella Piredda, Stefano Murgia, Alberto Appeddu, Francesca Tribisonna, Pierpaola Pili, Piero Aroni e Giulio Sau avevano insistito sostenendo la mancanza di reato perché non era stata messa in atto alcuna azione per impedire il lavoro ai ufficiali giudiziari. Inoltre, sempre secondo la difesa, era stata una identificazione dei manifestanti inappropriata, tant’è che in origine gli imputati erano più numerosi perché in tanti avevano dato nomi inesistenti. Il giudice Giovanni Battista Simula ha poi assolto tutti per non aver commesso il reato.