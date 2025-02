Protesta contro il rigassificatore: in piazza comitati e associazioni 

Il problema non riguarda solo i circa 60 abitanti del Villaggio pescatori ma tutta la città: il rigassificatore da 432 milioni di metri cubi all’anno che una società legata alla Vitol, proprietaria della Saras, vorrebbe realizzare nell’area di Giorgino, nascerebbe a poco più di un chilometro dal centro urbano e per questo è considerata una vera e propria bomba di gas alle porte della città.

Per questo domani ci sarà una nuova manifestazione, in programma dalle 10 davanti al palazzo della Regione, in viale Trento. L’hanno promossa il comitato di Quartiere Villaggio pescatori, le associazioni Donne Ambiente Sardegna, Sardegna Pulita, Assotziu Consumadoris Sardigna, la Confederazione Sindacale Sarda e la Comunità l'Aquilone di Don Carlo Follesa.

«Il rigassificatore di Giorgino è un impianto classificato dalla Legge Seveso, “ad alto rischio di incidente rilevante” cioè a rischio strage», argomentano gli organizzatori. «Dovrebbe sorgere all'ingresso di Cagliari, davanti al nuovo campus studenti, a 400 metri dal Villaggio pescatori e del nuovo Centro di accoglienza per il disagio sociale della comunità di Don Carlo Follesa, ed ha già avuto il benestare da parte del ministero dell’Ambiente. Presidentessa Todde», chiedono gli attivisti, «qual è la vostra risposta? Avete già prodotto atti ufficiali? Il rigassificatore si farà o no?»

Al presidio parteciperanno anche i “Cantautori umanitari” che presenteranno alcuni brani tratti dal loro nuovo album, in uscita a breve, intitolato “Non far finta di niente (Servi-tu...Noi no)”.

