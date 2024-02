Protesta anti-Putin alle elezioni Condannato Orlov 

Mosca. Tutti alle urne alle 12 in punto, non importa per chi si vota: è questa la forma di protesta alla quale il team di Alexei Navalny chiama i russi per il 17 marzo, ultimo giorno delle presidenziali alle quali Vladimir Putin si presenta per ottenere un quinto mandato. Un’iniziativa che lo stesso oppositore, morto in carcere il 16 febbraio, aveva lanciato. Ma intanto famiglia e collaboratori fanno sapere di non riuscire a trovare in tutta Mosca nemmeno una sala per dare l’addio pubblico al dissidente. E ieri sera media dell’opposizione hanno riferito del fermo nella capitale dell’avvocato della famiglia, poi rilasciato.

Una Corte moscovita ha invece condannato a due anni e mezzo di reclusione lo storico dissidente Oleg Orlov, già copresidente della fondazione Memorial alla quale è stato assegnato il Premio Nobel per la pace nel 2022. L’accusa di cui è stato giudicato colpevole è “discredito” delle forze armate, per le sue critiche alla cosiddetta “operazione militare speciale” in Ucraina. L'Unione europea è “scioccata” per la decisione dei giudici, ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera comune, Josep Borrell, per il quale Orlov «non ha commesso alcun crimine». Borrell è tornato a chiedere a Mosca «il rilascio immediato e incondizionato» di tutti i prigionieri politici.

Quando sono passati ormai tre giorni dalla consegna alla madre del corpo di Navalny, deceduto nella colonia artica IK-3, nulla si sa ancora sui funerali. La famiglia aveva detto che gli investigatori avevano fatto pressioni perché la cerimonia si svolgesse in forma privata, ma la madre, Lyudmila, aveva rifiutato. L’avvocato di Navalny, Vasily Dubkov, che l’aveva accompagnata nella regione artica per ottenere la restituzione della salma, sarebbe stato fermato per un reato amministrativo, cioè violazione dell’ordine pubblico. A scriverlo, citando fonti non precisate, sono stati i siti di Novaya Gazeta Europa, Sota e dell’ong Ovd-Info. Gli stessi che poi hanno riferito del rilascio del legale.

