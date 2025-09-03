VaiOnline
Ciclismo.
04 settembre 2025 alle 00:10

Protesta anti-Israel, fermata la Vuelta  

Bilbao. Le avvisaglie non erano mancate, tanto di mattina i corridori si erano riuniti per discutere della questione, ma forse nessuno si aspettava quel che è accaduto a Bilbao, dove una protesta pro-Palestina nella zona del traguardo ha costretto gli organizzatori ad accorciare e neutralizzare l'11ª tappa della Vuelta. Decine di manifestanti, fronteggiati dalle forze dell'ordine, hanno invaso l'arrivo della frazione, la Bilbao-Bilbao, di 157 km, imponendo il cambio di programma, con il tempo finale preso a tre chilometri dal traguardo previsto. È il più grave degli incidenti provocati in questa edizione della corsa dai manifestanti, che hanno concentrato la loro attenzione sul team Israel-Premier Tech ma hanno anche più volte tentato di disturbare o fermare la corsa.

Così, alle 17, è stato deciso, a scopo precauzionale e di sicurezza di accorciare la tappa, prendendo il tempo a 3 km dal traguardo, senza ordine d’arrivo. Per il britannico Tom Pidcock e per il leader della corsa, Jonas Vingegaard (il cui figlio Hugo compiva gli anni ieri), grande amarezza per l’occasione persa. Il danese ha ora 52” di vantaggio su Joao Almeida e 56” su Pidcock.

Il primo allarme si una possibile protesta organizzata si era avuto già il 27 agosto, durante la crono a squadre nei pressi di Figueres, quando la squadra Israel-Premier Tech era stata rallentata nella sua azione. Un nuovo episodio c'è stato martedì, con i manifestanti che hanno tentato di attraversare la strada al passaggio del gruppo, causando la caduta dell'italiano Simone Petilli. Con mezza Vuelta ancora da disputare la preoccupazione su ciò che potrà accadere cresce. Oggi la Laredo-Los Corrales de Buelna di 144,9 km.

