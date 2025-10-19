Protesta alla Rwm: «Basta armi» 

Erano un centinaio i manifestanti che ieri hanno sfilato davanti ai cancelli della Rwm di Domusnovas, scandendo slogan antimilitaristi e inneggiando a “Gaza libera”. Hanno mostrato striscioni come “Fermiamo la fabbrica di bombe e i mercanti di morte” e “Disarmiamo Rheinmetall” e sventolato bandiere arcobaleno e palestinesi. Lo stabilimento, alle falde del Marganai, produce esplosivi ad alto volume e, da qualche settimana, in collaborazione con l’israeliana U-Vision Air, anche micidiali droni “kamikaze”.

Le ragioni della protesta

«Il nostro obiettivo – spiega Mariella Setzu del comitato “Stop Rwm” – è fermare la produzione di armi e chiudere lo stabilimento». Alla protesta hanno partecipato numerosi gruppi: il Comitato sardo di solidarietà per la Palestina, Sardigna Natzione con il leader Bustianu Cumpostu, l’attivista Marco Loi, rientrato nell’Isola dopo la missione della Global Sumud Flotilla, A Foras, Movimento non violento, Cagliari Social Forum, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e università, Cobas scuola Cagliari, Usb, e cittadini da Oristano e Iglesias.

Le forze dell’ordine hanno presidiato i cancelli mentre i manifestanti, tenendosi a distanza, hanno occupato la strada principale fino alle 13, orario del cambio turno dello stabilimento, costringendo i lavoratori a raggiungere i reparti su un bus e tramite un percorso alternativo.

Il pressing sulla Regione

La Rwm Italia, controllata dal gruppo tedesco Rheinmetall, ha richiesto due anni e mezzo fa la Valutazione di impatto ambientale per tre strutture produttive militari bocciate dal Consiglio di Stato nel 2021. La Regione, dopo nuove osservazioni ambientaliste, ha deciso un supplemento di istruttoria per approfondire impatto economico, sociale e tecnico. La Rwm si è rivolta al Tar, che ha concesso alla Regione 60 giorni per pronunciarsi. I manifestanti sperano che, allo scadere del termine, arrivi un diniego, mentre il centrodestra locale protesta, e il Governo, tramite il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, evidenzia l’importanza dell’ampliamento della fabbrica di Domusnovas per stabilizzare 350 lavoratori e assumerne altri 250: «Un’opportunità da non perdere per il Sulcis in crisi».

«Danni per flora e fauna»

Per il comitato “Stop Rwm” la questione ambientale è centrale. «La Rwm – riprende Setzu – ha chiesto di cancellare due corsi d’acqua dalla mappa idrografica per ampliare lo stabilimento, incassando il no dell’Autorità idrografica di bacino. Inoltre, il nuovo impianto confinerebbe con il rio Figu-Gutturu Mannu, violando la fascia di rispetto di 75 metri, in una zona di pregio naturalistico. I lavori comportano sbancamenti, disboscamenti e danni alla fauna e flora».

