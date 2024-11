Protesta alla mostra del libro: al lavoro senza stipendio 

La protesta dei dipendenti del Centro servizi culturali è stata il fuori programma che ha colto di sorpresa tutti, sabato sera a Macomer, nell’ambito della XXII mostra del libro edito in Sardegna. «Non abbiamo soldi neppure per comprare la carta igienica», ha esordito Antonella Simula, salita sul palco assieme ai colleghi Roberta Balestrucci, Maria Francesca Desortes, Giovanni Fraoni e Roberto Putzulu, accompagnati dal sindaco Riccardo Uda. Dal primo agosto aspettano i finanziamenti della Regione per pagare gli stipendi e le spese di gestione del centro. La situazione rischia di portare il centro alla chiusura. Il fuori programma assume contorni drammatici e anche imbarazzanti, giacché proprio al Centro servizi culturali è affidato il coordinamento della mostra del libro. Rivolti alla presidente della Regione Alessandra Todde, i dipendenti domandano: «Come mai il finanziamento 2024 ad oggi non è ancora arrivato? Nelle sedi competenti, il nostro direttore ha provato in ogni modo a capire il motivo del ritardo, ma il dato di fatto ad oggi è che il Centro servizi culturali di Macomer dal primo agosto è senza un euro: la nostra cassa è vuota e dopo quattro mesi denunciamo a lei, alla nostra comunità e al nostro territorio la gravissima situazione in cui stiamo operando. Continuiamo a maturare debiti con i nostri fornitori e siamo ormai al quarto mese senza stipendio».

Dice il sindaco Riccardo Uda: «Hanno ragione. Sappiamo però che i finanziamenti ci sono, ma la burocrazia ha finora impedito che quei soldi arrivassero a destinazione». (f. o.)

