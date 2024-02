«Protesta a oltranza In cento a Roma per il nostro futuro» 

I trattori, una ventina, continuano a sostare davanti al molo Dogane del porto di Cagliari. Ieri, in tarda mattinata, è arrivato un altro carico di legna: «Serve per cucinare la carne e riscaldarci la notte», dicono gli agricoltori e i pastori in presidio contro la burocrazia «troppo farraginosa» e i regolamenti di Bruxelles, in un periodo di aumento dei costi delle materie prime e dei carburanti che rischiano di rendere improduttive le loro aziende.

I turni al gazebo

Da ormai una settimana il molo di via Riva di Ponente all’ingresso del capoluogo è diventata la loro seconda casa. «Otto giorni e sette notti», precisano, mentre si preparano a trascorrere un’altra notte nelle cabine dei mezzi e sotto i gazebo. Ogni giorno sulla strada compare uno striscione nuovo: «Basta burocrazia», «L’Unione Europea ci sta togliendo il nostro futuro», sono solo gli ultimi affissi ai pali della luce e ben visibili dalle auto in transito. A turno, quelli che restano in presidio per dare voce alla mobilitazione nazionale ed europea e salvare il mondo delle campagne, sono un centinaio e arrivano dal Medio Campidano, dal Sulcis, dalla Trexenta e dall’hinterland cagliaritano. «Cerchiamo di alternarci, perché non possiamo abbandonare le nostre aziende. Da qui, lo ribadiamo, non andiamo via finché il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, non ci riceve».

Il programma

Insomma la protesta potrebbe andare avanti a oltranza. Intanto già oggi una delegazione potrebbe arrivare nella Capitale per organizzare insieme ai colleghi delle altre regioni la grande manifestazione nazionale in programma venerdì. «È tutto in fase di sviluppo, ma Ursula von der Leyen si è svegliata troppo tardi. Noi a Roma ci saremo», ha detto Andrea Cinus del Movimento Pastori Sardi, promotore insieme a Roberto Congia del comitato “Riscatto agricolo” della protesta sarda. «Se tutto va bene, dalla Sardegna saremo un centinaio, purtroppo noi per questioni logistiche non possiamo portare i trattori, ma sapremo comunque fare la nostra parte», sottolinea Cinus. «E non escludiamo che uno dei nostri rappresentanti vada, insieme a quelli delle altre regioni sul palco di Sanremo, forse da lì ci ascolteranno di più», gli fa eco Congia.

I camion in attesa

Nel frattempo anche ieri i manifestanti hanno rallentato l’ingresso e l’uscita dei tir dal molo. Per gli automobilisti in arrivo nel capoluogo dalle strade statali 130 e 195 i disagi maggiori si sono avuti nel primo pomeriggio. I camion pronti a imbarcarsi per la Penisola erano in coda fino al ponte della Scafa.

«Coinvolgiamo i cittadini»

E, come nei scorsi giorni, cinque trattori hanno abbandonato per circa un’ora il presidio e hanno marciato verso il centro città. Non più in piazza Yenne, ma in viale Diaz, viale Cimitero, piazza Repubblica e in via Sonnino. Ad aprire il corteo il trattore di Giorgio Ghiani, coltivatore di cereali e foraggio a Guasila, adibito a carro funebre che trasporta una bara e il necrologio “È morto il comparto agricolo”. «È quello che meglio spiega la situazione che stiamo vivendo», dice Congia. «Non andiamo a passeggiare in città, ma il fine è cercare di coinvolgere i cittadini in questa lotta che deve essere di tutti e per tutti. Siamo consapevoli che stiamo creando dei disagi, ma noi è da tempo che lamentiamo le difficoltà in cui versano le nostre aziende agricole».

RIPRODUZIONE RISERVATA