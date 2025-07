«Proteggiamo il parco di Rosmarino» 

«Serve un intervento urgente per scongiurare che la pineta di monte Rosmarino non finisca nel mirino dei vandali o, ancora peggio, degli incendiari». Dopo l’incendio che meno di dieci giorni fa ha devastato decine di ettari di verde, devastato campi e attrezzature e messo a rischio tante abitazioni è forte la preoccupazione a Carbonia. E infatti questa richiesta di intervento urgente arriva dai banchi della maggioranza sotto forma di una mozione diretta al presidente del Consiglio, al sindaco e alla segretaria comunale.

Il primo firmatario è Giacomo Guadagnini (Pd) e sottoscrivono il documento Ivonne Fraternale (anche lei Pd) e Diego Fronterrè (gruppo Morittu sindaco). I consiglieri partono dall’analisi dello stato del parco «dove si rileva la presenza diffusa di sterpaglie, alberature secche nel sottobosco e l’assenza di una fascia di protezione antincendio lungo tutto il perimetro collinare». Parlano anche dell’assenza di videosorveglianza, dell’impianto di idrico e di illuminazione spesso nel mirino dei vandali, dei cancelli del parco «che risultano scomparsi o non funzionanti e dell’ingresso principale che è stato trasformato in un parcheggio per veicoli abbandonati o da rottamare».

All’inizio dell’anno, come ricordano i consiglieri, la rinascita di questo importante spazio verde era stata data come imminente poiché il Comune è beneficiario di due distinti finanziamenti regionali destinati al parco Rosmarino: «Il primo, – scrivono – pari a centonovanta mila euro, disponibile dalla fine del 2023 e destinato a interventi di manutenzione straordinaria. E il secondo, pari a duecentomila euro utilizzabile tra l’annualità 2023 e l’annualità 2024 per ulteriori interventi sul parco. Eppure durante i sopralluoghi effettuati dalla Seconda Commissione consiliare, ultimo quello del 25 giugno 2024, la situazione è apparsa molto preoccupante. Da cui la richiesta «di rivedere e aggiornare con urgenza il progetto in corso, alla luce delle priorità emerse dalle criticità documentate di recente e utilizzare integralmente i fondi già disponibili per interventi urgenti di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione del Parco Rosmarino, motivando l’urgenza con la situazione di pericolo concreta e attuale».

