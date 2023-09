«Proteggere il parco con un sistema di videosorveglianza» 

Un sistema efficace di videosorveglianza per vigilare sul parco di San Michele e prevenire incendi devastanti come quello dello scorso luglio.

Marcello Polastri e Loredana Lai, consiglieri comunali sardisti, ritengono che in questo modo si possa proteggere il grande polmone verde ampio 24 ettari. Ma non è l’unica proposta che i rappresentanti dell’assemblea civica hanno inserito in un’interrogazione al sindaco Paolo Truzzu e all’assessore al Verde pubblico Giorgio Angius. Oltre a richiedere nuove piantumazioni di alberi sul versante del colle danneggiato dalle fiamme – cosa che peraltro è stata già annunciata da Angius – chiedono di incrementare il numero di manichette antincendio e di valutare «la possibilità di creare una porta d’emergenza collegando la strada sterrata di via Serbariu con la rotonda soprastante che si trova di fronte all’accesso al parco comunale».

L’ultima richiesta è motivata dal fatto che il parco ha attualmente una sola via d’accesso «che da via Cinquini-Sirai conduce a un parcheggio che potrebbe essere raccordato con le vie limitrofe, come, appunto, via Serbariu che termina in un vicolo cieco». A giudizio di Lai e Polastri «una ulteriore via d’accesso consentirebbe un più comodo e agevole esodo dei visitatori del parco e un ulteriore ampliamento dei posti disponibili nel parcheggio».

