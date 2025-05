«Proteggere i nidi di rondini e balestrucci» 

«La distruzione dei nidi e l’uccisione di pulli sono reati». È la premessa che l’associazione ambientalista Earth scrive in un appello al sindaco Massimo Zedda, affinché decida interventi immediati di tutela degli habitat naturali e politiche ambientali che non ignorino la fauna selvatica.

«Rondini, rondoni e balestrucci tendono a riutilizzare i precedenti nidi», spiega Igor Caddeo, volontario di Earth Cagliari, «abbiamo il dovere di proteggere i siti di nidificazione da atti vandalici anche durante la loro assenza. Abbiamo inviato al sindaco una formale richiesta di un’ordinanza per la tutela di quei nidi, come si fa in altre città italiane, in attesa che le protezioni siano inserite nel prossimo regolamento del benessere degli animali».

Nell’ordinanza, è la richiesta degli ambientalisti, sarà necessario un divieto di distruzione dei nidi esteso oltre il periodo riproduzione, dunque a quello migratorio in autunno e in inverno. L’associazione sollecita poi che gli interventi edilizi nei caseggiati siano eseguiti al di fuori del periodo di nidificazione. Inoltre, prosegue la richiesta, si chiede che i nidi distrutti siano sostituiti con altri, artificiali, selezionati dalle associazioni ambientaliste del settore che controlleranno la corretta installazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA