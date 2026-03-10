«Proteggendo i denti si fa del bene alla salute e all’intero organismo» 

«Se le gengive sanguinano, non è normale. La gengivite è un’infiammazione superficiale causata dall’accumulo di placca batterica. Si manifesta con sanguinamento durante lo spazzolamento, spesso il primo segnale d’allarme riferito dai pazienti, insieme ad arrossamento e gonfiore. È ancora reversibile, ma se trascurata può evolvere in parodontite», spiega Nicola Alberto Valente, parodontologo, professore associato all’Università di Cagliari e responsabile della Clinica odontoiatrica al policlinico Duilio Casula dell’AOU cagliaritana: «La parodontite è una malattia infiammatoria cronica che distrugge progressivamente l’osso e i tessuti di supporto dei denti. Nelle fasi avanzate può portare alla mobilità e alla perdita degli elementi dentari, con serie ripercussioni sulla masticazione, sulla socialità e, dunque, sulla qualità della vita».

«In Italia», mette in evidenza il professore, «si stima che circa il 50 percento degli adulti presenti forme di parodontite e il 15 per cento forme gravi. Anche in Sardegna, pur non disponendo di registri epidemiologici strutturati, osserviamo un’elevata prevalenza, spesso associata a fumo e diabete. La nostra Regione è tra le aree a più alta incidenza di diabete di tipo I al mondo. Le evidenze scientifiche dimostrano una relazione bidirezionale con il diabete, cioè che le due condizioni si influenzano a vicenda: il diabete mal controllato aumenta il rischio di parodontite e la parodontite può peggiorare il controllo glicemico. I dati più solidi però, è bene dirlo, riguardano il diabete di tipo II, più diffuso globalmente; per il tipo I gli studi sono meno numerosi soprattutto per la minore incidenza internazionale. Presso il servizio di Odontostomatologia dell’AOU di Cagliari, diretto dalla professoressa Elisabetta Cotti, trattiamo frequentemente forme avanzate, spesso diagnosticate tardivamente».

«La diagnosi è cruciale e la tempestività può fare la differenza», sottolinea con chiarezza lo specialista»: «La prevenzione comincia a casa: spazzolamento corretto almeno due volte al giorno, uso quotidiano di filo, o meglio scovolino per chi è già affetto dalla malattia, e controlli periodici. Il sanguinamento gengivale non è “normale”: è un segnale di malattia».

«La diagnosi precoce», aggiunge Valente, «permette terapie efficaci e personalizzate, evitando nella maggior parte dei casi la perdita dei denti: una visita di controllo può davvero fare la differenza. La salute delle gengive è parte integrante della salute generale».