Protagonisti ieri, dimenticati oggi 

«Se non riesci a ricordare dove hai messo le chiavi, non pensare subito all'Alzheimer; inizia invece a preoccuparti se non riesci a ricordare a cosa servono le chiavi». Il valore della memoria nel volto, nelle parole e nelle opere dei protagonisti.

Il premio Nobel Rita Levi Montalcini non pensava a Oristano ma parlava agli oristanesi: ricordate cosa hanno fatto certi uomini e certe donne per la città per far ritrovare le strade smarrite. Sono tanti gli oristanesi che si sono distinti in tutti i campi ma che colpevolmente gli amministratori di ieri e di oggi hanno dimenticato fino al punto di negare una piazza, una strada o anche una targa in piazza Roma o Eleonora, a differenza di tante altre città che scolpiscono nel marmo i nomi dei cittadini più illustri.

L’impegno

«È tempo di recuperare la memoria. Mi impegnerò per riscoprire gli oristanesi che hanno lasciato una traccia nello sviluppo culturale, politico, sociale, sportivo della nostra città. Vedremo come e quando ma l’impegno è assoluto», commenta Luca Faedda, assessore comunale alla Cultura.

Il preside

Il minino che si possa fare per ricordare a questa e alle future generazioni Bruno Manai, preside al liceo “De Castro”, «Insegnante di Serie A» (Salvatore Zucca, professore e preside in pensione), «severo ma giusto» (Antonello Martinez, avvocato), «Parlava in greco come noi in campidanese» (Bruno Marras, ex De Castro). Merita una lapide nella facciata del De Castro o una scuola (piazza Manno, perché no) che lo ricordi per sempre. «Concordo», sottolinea l’assessore Faedda.

L’attore

Tiberio Murgia, 140 film, caratterista principe. Il siciliano nei “Soliti ignoti” con Totò, Gassman, Claudia Cardinale. La sua faccia sbilencata sul simpatico che aveva suggerito agli oristanesi il soprannome “castia a crasi”, merita di essere tradotto in ceramica per arricchire uno dei giardini di Oristano.

Figure di primo piano

All’avvocato Giannino Martinez, fondatore della Pro Loco, della casa di riposo, atleta e dirigente della Tharros la cittadella sportiva di Torangius; a Momo Concas, giornalista anima della città, una targa marmorea. E così a Cenzo Loy, sindaco e presidente della Provincia; a Luciano Loddo, ex presidente della Pro Loco che fece resuscitare la Sartiglia.

Ma non ci può dimenticare di Alfredo Corrias, avvocato, senatore e presidente della Giunta regionale.

La “farfalla bianca”

Ci fu negli anni Sessanta e Settanta, suor Luisa che, come scriveva l’avvocato Martinez nel “Terzo uomo”, «svolazzava per le vie di Oristano come una farfalla bianca. Accorre dove esiste la povertà, il bisogno, il dolore». Dimenticata dalle autorità civili e religiose. È tempo di riparare per sorreggere chi resta a lottare nell’insegnamento di questi e altri uomini e donne di valore per una città diversa. Di valore.

