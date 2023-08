Protagonista riservato,  per Renzo Persico una stagione alla ribalta  

Si può recitare un ruolo di primo piano senza occupare le pagine dei giornali. Si può essere al centro degli scenari che contano, nell’attimo giusto, ma al riparo da flash e smartphone. L’ambizione della fama, la caccia alla copertina non sono di casa da Renzo Persico, l’avvocato cagliaritano che presiede la Costa Smeralda, a capo del Consorzio da sei mandati. Quasi venticinque anni in sella, un record mondiale per una poltrona di questo peso, con una responsabilità che va ben oltre l’incarico. Perché ci sono legami, relazioni, intuizioni e segreti che solo una personalità che fa della riservatezza il suo vangelo, può garantire. O veicolare nei giusti canali, quelli spesso dorati e a sette stelle di questa nicchia turistica ed esclusiva che si chiama Costa Smeralda. Con la Sardegna sempre nel cuore. E nella testa.

Si può avere come ospite, nella casa sul mare di Porto Rotondo, personalità di fama mondiale, andando dal brunch con un capo di Stato a incontri con i protagonisti dell’economia mondiale o della cultura internazionale . Ma anche celebri artisti o figure prestigiose di un mondo irraggiungibile, quello che si chiamava jet set e che oggi non ama le copertine, se non “rubate” da abili fotografi. Persico ha consolidato amicizie e rapporti con i protagonisti nei vari campi dell’economia e della cultura a prescindere dall’essere a capo di un brand mondiale riconoscibile e consolidato come la Costa Smeralda. In questi ultimi mesi è uscito, forzatamente, al di fuori del suo “guscio”, per una serie di riconoscimenti internazionali che lo hanno portato fuori dalla abituale privacy.

I riconoscimenti

A poche settimane dalla sua sesta riconferma alla presidenza del Consorzio Costa Smeralda, elezione che rappresenta un traguardo difficilmente replicabile, per Persico è arrivato un premio mai conferito prima a un manager italiano – l’ “Ivo Andric 2023” – e la nomina a vicepresidente della Fondazione dell’Università del Mediterraneo, istituzione che decolla da Palermo e che riunisce, sotto la presidenza onoraria dell’archeologo Mounir Bouchenaki, quattordici paesi dell’area mediterranea.

“Un grande impegno per il turismo culturale”. Il premio Andric è stato conferito all’avvocato durante la giornata d’apertura della manifestazione internazionale “Italia è Cultura”, organizzata dall’Università di Studi Europei “Jean Monnet” di Gorazde, in partenariato con l’Università di Palermo, nel complesso monumentale Chiaramonte-Steri, davanti alle delegazioni di quattordici Paesi mediterranei.Il riconoscimento, dedicato allo scrittore bosniaco che nel 1961 si aggiudicò il Premio Nobel, è un prestigioso attestato assegnato da una giuria internazionale composta da diciannove Paesi a personalità del mondo della cultura, dell’impresa e della scienza che si sono distinte per l’azione in favore dell’integrazione fra le culture. E quest’anno la giuria ha scelto all’unanimità Renzo Persico, riconoscendone “l’alto valore professionale e umano per il suo grande impegno nel turismo culturale”, un plebiscito che per la prima volta individua un italiano, scelto da una giuria internazionale di altissimo profilo.

Nella stessa occasione, era stata costituita la Fondazione dell’Università Internazionale del Mediterraneo, con l’obiettivo di creare “un ponte stabile fra cultura, scienza e società, con l’obiettivo di consentire la migliore conoscenza e una fruttuosa cooperazione tra tutti i Paesi del Mare nostrum”. E per il ruolo di vicepresidente è stato designato proprio Renzo Persico, ambasciatore dell’immagine della Sardegna e della Costa Smeralda, impegnato negli ultimi anni a divulgare un’immagine dell’Isola non solo abbinata alla grande offerta sole e mare, ma anche per i suoi straordinari richiami culturali, per il fascino delle zone interne, alla riscoperta di quella Sardegna che non si affaccia solo sulle sue meravigliose coste.

La scena internazionale

Un ruolo internazionale, quello di Persico – il maggiore di una famiglia di affermati professionisti cagliaritani – a cui viene riconosciuto, a prescindere dalla Costa Smeralda, la sua rete di rapporti internazionali, il suo ruolo di collante anche in occasione di grandi crisi internazionali, sempre al riparo dai riflettori. A Palermo, nonostante lui non voglia rilasciare alcun commento sul premio, si è parlato del “più rappresentativo manager europeo del turismo culturale e ambientale”. Il suo ultimo capolavoro? Coinvolgere il suo amico Mounir Bouchenaki, archeologo algerino e direttore del Centro regionale arabo per il patrimonio mondiale, una delle massime autorità dell’Unesco per quanto riguarda la cultura, nell’attribuire al piccolo museo di Mandas una importanza strategica nel “prodotto Sardegna”, una nuova e affascinante realtà che ha catturato l’attenzione dell’Unesco riportando alla ribalta l’intero sistema museale e archeologico della Sardegna. Persico è un protagonista senza protagonismo, l’ambasciatore della Sardegna nello scenario internazionale. «Le relazioni sono importanti – dice – il mio lavoro è dedicato alla mia terra, un’isola meravigliosa al centro del Mediterraneo».

