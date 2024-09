Prostituzione, investigatore parla in aula 

Nel 2011 una ragazza romena denunciò in Questura le minacce subite da un connazionale. Dalle indagini emerse che era vittima di violenza sessuale. Da lì la polizia scoprì un giro di prostituzione tra Nuoro, Mamoiada e Fonni di un gruppo di romeni ai danni di connazionali. A processo sono finiti Daniel Thoma Mihai, Cosmin Vasile Palade Petrica e Marian Pamint, Mioara Enica e Giuseppe Puddu di Fonni, mentre Constantin Taranu è irreperibile. Accusati a vario titolo di aver fatto arrivare dalla Romania donne da inserire nel mercato della prostituzione, nelle case del capoluogo e negli ovili. «Emerse un’attività sistematica di prostituzione - ha riferito ieri in Tribunale l’ispettore che indagò -. Dalle intercettazioni i clienti si rivolgevano a Mihai per avere rapporti sessuali in una casa in via Cubeddu». Tra gli appartamenti utilizzati, uno era in via Ragazzi del 99. L’investigatore ha chiarito che i clienti preferivano non consumare in casa «per paura di essere visti» e chiedevano appuntamenti negli ovili mentre un commercialista «utilizzava linguaggio criptico» per “prenotare”. Analizzata anche la posizione di Puddu. «Faceva l’intermediario, procurava i preservativi e otteneva prestazioni sessuali ma poi non gli bastava più», ha riferito l’investigatore.

