Prostituzione, donna denuncia i suoi sfruttatori: tre indagati 

Il proprietario avrebbe dato in affittato a prezzi fuori mercato una vecchia casa del rione Marina a quattro donne non italiane. Gli altri due, invece, sono sospettati di aver fatto da autisti alle ragazze, portandole sino alla zona artigianale nei pressi di viale Elmas con le proprie auto, alcune utilizzate anche come alcove per consentire rapporti sessuali tra le giovani ed i loro clienti.

Ruota attorno al presunto sfruttamento della prostituzione un’indagine della Procura nata dalla testimonianza di una delle inquiline che, subito trasferita in una casa protetta, avrebbe rivelato agli inquirenti i ruoli delle tre uomini: il padrone di casa avrebbe chiesto a ciascuna delle 4 donne un affitto mensile di 600 euro, mentre i due amici avrebbero svolto – in concreto – il ruolo di accompagnatori e protettori delle ragazze.

Per il momento l’inchiesta è protetta dal massimo riserbo in Procura, proprio per tutelare la vittima che nelle scorse settimane è stata trasferita in una casa protetta in vista dell’incidente probatorio, già fissato. Il sospetto è che il padrone di casa fosse consapevole dell’attività svolta dalle quattro donne, tanto da rivendicare un affitto complessivo di 2400 al mese.

