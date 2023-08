Prostituzione, boom di offerte in rete 

Quando alle 14 di sabato arriva a Pirri dove ha appuntamento con Carla, Matteo gira intorno al palazzo un paio di volte cercando il coraggio di suonare il campanello. Guarda le targhe delle auto pensando che se quella successiva ha l’ultimo numero dei tre dispari se ne va. È invece pari, ma decide comunque di andare via.

L’avvenente rumena, 18 anni, riceve (fino a oggi) al piano terra di una vecchia palazzina: dalle finestre aperte con la tapparella semi-abbassata si intravede un crocifisso e fuoriesce una musica caraibica. Carla è una delle oltre mille donne (quasi tutte straniere) che “girano” a Cagliari e si possono contattare su Escort Advisor, il sito di incontri che premia la qualità del sesso a pagamento attraverso le recensioni dei clienti. In base ai feedback raccolti dal portale, la regina è Laura, 25 anni, brasiliana, poi c’è la mistress che riceve in Marina, la valchiria che promette di far girare le testa e nel bouquet non mancano trans. La prostituzione in città non conosce crisi: non più (solo) in strada ma (soprattutto) in appartamento (la gran parte degli annunci sul portale è su Pirri): tutti e tutte, clienti e signore della notte e del giorno («perché il desiderio sessuale non ha un orario», dice con straordinaria lucidità Mirabella, ventenne rumena), in casa. A fare quel che si è fatto sempre, solo tra quattro mura, attraverso la mediazione di internet.

Il boom

La Rete regala una risposta netta. Verifica rapida: pc o smartphone, Google, due parole chiave, escort e Cagliari, un clik. Risultato: «Mi chiamo Laura e parlo italiano. Ricevo in un appartamento elegante, climatizzato e pulito. Accetto di incontrare solo uomini istruiti con una buona igiene. Accolgo nel mio mondo fatto di erotismo e piacere intenso. Seno naturale al 100%, accolgo sempre in lingerie con tacchi a spillo, elegante, raffinata e nello stesso tempo intrigante e sensuale, molto allegra, paziente e dolcemente trasgressiva. Quindi per quello che posso offrire garantisco che da me non andrai via deluso». Poi ci sono Melissa, Anastasia (con la “i” e anche con la “y”), Sara,Tatiana, Angie. Si propongono e si offrono, tutte. L’appello è infinito. Il cliente sceglie (ci sono le foto di donne seminude o anche nude, alcune col volto coperto, in ogni caso ammiccanti in stanze con luci soffuse, fiori sul letto, e oli da cospargere sulle parti intime) e poi telefona: ci sono i numeri di cellulare. Si fissa l’appuntamento. Al telefono viene indicata solo la strada. E solo una volta sul posto si richiama l’operatrice al telefono che fa delle domande per capire se realmente si è arrivati all’appuntamento. Solo allora si riceve il numero civico.

Rating e tariffe

Per capire perché la prostituzione in città non vive nessuna crisi basta leggere le tariffe: a Cagliari bisogna pagare anche 150 euro per una mezz’ora «per fare quasi tutto, niente rapporti anali, ma per 500 euro possiamo stare anche in tre», dice Carla; ma c’è anche qualcuna che applica tariffe da «50 euro per mezz’ora, ma niente penetrazione. Faccio solo un massaggio con finale a sorpresa», dice Vicky, che riceve a Genneruxi. Che svela una curiosità: «Io lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 14. Questo è l’orario estivo, d’inverno allungo un po’ di più». E perché non la domenica? «Perché è una giornata esclusivamente dedicata a me», dice. Ci sono infine quelle donne (dodici annunci) che garantiscono prestazioni sessuali con le persone con disabilità.

La qualità del sesso viene poi premiata dai clienti stessi che dopo ogni prestazione scrivono sul portale una recensione: esattamente come se si trattasse di un ristorante o di un hotel. A leggere i giudizi su Escort Advisor, quelle di Cagliari sono prostitute top: perché sono tantissime quelle che collezionano quattro o cinque stelle.

