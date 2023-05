ProssimaMente, la didattica innovativa 

Il paesaggio dell'apprendimento. È il titolo della seconda edizione di ProssimaMente, che ha reso Cagliari capitale italiana della buona pedagogia. È iniziata ieri e prosegue oggi la due giorni di attività (oltre 60 fra laboratori, tavole rotonde, spettacoli, sport e innovazione, tutti gratuiti) legate alla scuola e alle buone pratiche, con iniziative per studenti, insegnanti e genitori.

Via con l'inaugurazione dei nuovi giardini della scuola di via Santa Maria Chiara a Pirri, prima delle iniziative in 18 luoghi non solo scolastici. «ProssimaMente è didattica innovativa», nota Marina Adamo, assessora comunale alla Pubblica istruzione, «legata alla capacità di fare rete». C’era anche Alessandro Balletto, consigliere metropolitano per la Pubblica istruzione.

Organizza l'Istituto comprensivo Pirri 1 e 2, capofila di un progetto con altre scuole sarde e la rete regionale Senza zaino. «È un’iniziativa che contiene l'idea di scuola», afferma il dirigente scolastico Valentino Pusceddu: «Da mesi la nostra rete si è impegnata a progettare nuovi ambienti di apprendimento, fisici e digitali, con i fondi del Pnrr. Vogliamo collegare scuola, spazi di cultura, ricreazione, storia e sport della città.

Partecipano a ProssimaMente non sono solo scuole sarde: ci sono una delegazione da sei regioni italiane e un contributo dell'Università di Miami.