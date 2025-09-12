Prossima fermata, Ulassai Novità dalla Stazione dell’Arte 

I mondi incandescenti degli artisti e le connessioni degli operatori culturali si intersecano a Ulassai alla Fondazione Stazione dell’Arte e Camuc che si preparano ai nuovi progetti seguendo il filo di Maria Lai. Il 14 settembre sarà l'ultimo giorno per visitare la mostra “Miró incontra Maria Lai. Il fascino della sorpresa” a cura di Lola Durán Úcar e Marco Peri. I prossimi progetti espositivi, invece, inaugureranno a partire dal 4 ottobre.

I progetti

Il primo riguarda la restituzione di un progetto di residenze artistiche cominciato a luglio intitolato “Mondo Incandescente”, che riprende il titolo di un’opera della collezione della Fondazione Stazione dell'Arte realizzata da Maria Lai nel 1988. Si tratta di una grande geografia realizzata con stoffe cucite il cui invito è quello di provare a riflettere sulla contemporaneità attraverso le opere dei quattro artisti invitati in residenza (a cura di Damiano Rossi e Marco Peri): Carol Rollo, Ciredz, La Fille Bertha, Skan. «Gli artisti hanno realizzato dei pannelli delle stesse dimensioni dell'opera di Maria Lai, e sono in qualche modo una visione contemporanea di questo mondo incandescente», dice il direttore artistico della Stazione dell’Arte Marco Peri. «Questa sarà anche una prima mostra qui a Ulassai, un segno di un progetto in corso che continueremo in cui il museo si fa committente per gli artisti e per nuove opportunità creative». Le opere saranno poi installate nelle scuole della comunità di Ulassai, secondo un'idea di Maria Lai che vedeva le opere “abitare” nelle scuole in maniera tale da creare un confronto quotidiano con l'arte, lo stupore, lo sguardo artistico con le nuove generazioni. Il secondo progetto artistico inaugurerà anch’esso il 4 ottobre. Si tratta di un lavoro personale dell'artista Fabio Frau con Maria Lai distribuito tra il Camuc (il nuovo polo espositivo nel centro di Ulassai) e la Stazione dell’Arte. Qui gli interventi di Frau si intersecano per suggestioni con le opere di Lai attraverso un discorso di oggetto artistico come strumento narrativo. Entrambe saranno visitabili sino a dicembre. Sempre a ottobre, l'11 e il 12, si terrà “Connessioni. Giornate dell'arte contemporanea in Sardegna”, un incontro tra artisti e operatori culturali. Si tratta di due giornate dedicate all'arte contemporanea nell'Isola. Un'occasione per incontrarsi, dialogare e costruire nuove sinergie tra artisti, istituzioni, fondazioni, musei e operatori culturali. Si potranno condividere esperienze e riflessioni sul sistema dell'arte contemporanea, attivare reti e collaborazioni con professionisti del settore, oltre a contribuire a delineare strategie comuni per il futuro del territorio.

Verso il 2026

Non solo, «nel 2026, tra gli eventi importanti, avremo la seconda edizione della Biennale dedicata a Maria Lai con gli artisti dell'Isola», afferma Peri. Lo scorso anno si è tenuta la prima edizione che ha riscosso un enorme successo tra artisti, visitatori e operatori culturali.

