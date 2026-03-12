Prossima fermata, Stazione di Ulassai e CaMuC 

Dal 21 marzo al 7 giugno Ulassai torna a essere uno dei centri più vitali della ricerca artistica in Sardegna con la seconda edizione della Biennale d’arte contemporanea dedicata a Maria Lai. Nel solco tracciato dall’artista, morta tredici anni fa, il paese ogliastrino intitola la rassegna “Il significato dell’Opera”. La quale, diceva Maria, non esisterebbe senza lo sguardo di chi la interpreta suggerendo altri significati, oltre quello affidatole dal suo creatore.

I protagonisti

Promosso dal Comune di Ulassai e dalla Fondazione Stazione dell’Arte, con l’organizzazione di Sémata, l’evento, che espone i lavori di venti artisti locali e stranieri, si interroga su che cosa renda viva un’opera d’arte oggi e su come il suo senso si costruisca nel dialogo tra autori, luoghi e pubblico. L’obiettivo è «far emergere la dimensione collettiva del significato dell'opera d’arte e, nello stesso tempo, ripensare le radici della modernità», osserva Gianni Murtas, direttore artistico della Biennale, critico d’arte e autore di alcuni studi su Maria Lai. Affiancato nella direzione da Marco Peri, storico dell’arte e direttore della Stazione dell’Arte, insieme hanno presentato il progetto, finanziato con i fondi del PNRR, ieri mattina a Cagliari. Con loro Giovanni Soro, sindaco di Ulassai, e i tre curatori delle mostre in programma: Giannella Demuro, Ivo Serafino Fenu, Francesca Sassu. Le esposizioni, per lo più installazioni e performance, saranno ospitate negli spazi della Stazione dell’Arte e del CaMuC (Casa Museo Cannas) trasformati, per l’occasione, in luoghi di confronto tra alcune delle realtà più attive nella promozione dell’arte contemporanea in Sardegna. Durante la Biennale, che sarà inaugurata il 21 marzo, alle 10.30 al CaMuC, in via Garibaldi 49, sarà visitabile anche la collezione permanente “Maria Lai”, organizzata in un nuovo allestimento che attraversa i nuclei più rappresentativi della sua poetica.

Da vedere

Se, come dice Peri, uno degli assi portanti dell’evento è la rete di relazioni che l’arte costruisce intorno a sé: tra generazioni, territori ed estetiche, e di cui l’artista di Ulassai è stata precursore prima ancora che diventasse ambito di ricerca artistica autonoma, l’altra direttrice della Biennale è la multiformità dei linguaggi. Come nelle opere di Lai, in cui pittura e scultura, illustrazione e narrazione si intersecano, anche nella Biennale fotografia, installazione, scultura, video e pratiche relazionali si sovrappongono in un percorso che riflette la complessità del contemporaneo. Spiega Murtas: «La Biennale porta l'attenzione su realtà isolane che negli ultimi anni hanno lavorato soprattutto sulla collaborazione con il territorio nel definire i significati dell'operare artistico». Dalle “Orografie“ del Museo di arte ambientale Organica, nel Parco del Limbara, diretto da Giannella Demuro, a “This Is“ del Parco delle arti di Molineddu a Ossi, diretto da Bruno Petretto, fino a “Campo luminoso“ di “nocefresca“ a Milis, un programma di residenze artistiche fondato da Francesca Sassu. Il contributo di Organica al progetto (artisti: Fabiana Casu, Eleonora Desole, Giuseppe Loi, Davide Mariani), «prima che una mostra è una postura: quella di una giovane arte che attraversa i luoghi, li ascolta e li interroga» e, aggiunge Demuro: «A Ulassai porta non solo opere, ma un metodo: mettere in relazione pratiche diverse e costruire processi culturali che lascino tracce durevoli nei territori». Non diversamente da “This Is“, curata da Fenu (artisti: Giovanni Carta e Gianni Nieddu, Daniela Frongia e Stefano “Feffo” Porru, Mattia Enna e Daniela e Francesca Manca, Giusy Calia e Antonello Fresu, Sabrina Oppo e Josephine Sassu), per cui l’opera è un “interstizio sociale“ che “scardina le barriere tra creatore e fruitore”. “Campo Luminoso”, infine, «è un'indagine poetica e visiva sullo stato attuale della campagna sarda e delle sue comunità», realizzata da Chiara Cordeschi, Laure Jolissaint, Josef Kováč, Renée Lotenero, e Simone Mizzotti.

RIPRODUZIONE RISERVATA