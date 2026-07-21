Prossima fermata: Eugene, Usa 

Mancano ormai pochi giorni agli Assoluti di Firenze nei quali l'atletica italiana, compresi l'oristanese Lorenzo Patta (Fiamme Gialle) nei 100 e la quartese Dalia Kaddari (Fiamme Oro) nei 200 (suoi gli ultimi cinque titoli sulla distanza), testerà i propri atleti in vista dei Campionati Europei che si terranno dal 10 al 16 agosto a Birmingham. Ancora però non si è spenta l'eco, tra gioe e dolori, delle convocazioni ai Mondiali Under 20 di Eugene. Pienamente soddisfatti i tecnici Marco Trapasso e Massimo Fanni, allenatori di Diego Nappi e Laura Frattaroli. «Stavamo preparando gli Assoluti ma le convocazioni sono arrivate in anticipo rispetto al previsto», spiega Trapasso, che conclude: «Dopo il pesante infortunio in Botswana, Diego ha dimostrato carattere e maturità, meritandosi questa opportunità. Fanni aggiunge: «L'aver dovuto affrontare una stagione outdoor piena di difficoltà ci rende ancora più orgogliosi per questa importante convocazione che vedrà Laura in corso anche per la prova individuale».

Le delusioni

Serena, tutto sommato, Rita Demontis anche se il suo allievo Francesco Alpigiano, bronzo ai tricolori Under 20 nei 400 ostacoli e capace di soffiare il record sardo di categoria a un mito come Marco Pessini, non è stato convocato: «Sono comunque contenta perché Francesco sta facendo un'ottima stagione con un miglioramento evidente rispetto all'anno scorso. Comunque ci abbiamo provato». Non ha preso per niente bene, anzi è proprio su tutte le furie invece Elisabetta Pinna l'esclusione del suo allievo, l'altro ostacolista Francesco Cherchi: «Anche se ero stata avvisata, per parlare ho aspettato che uscissero ufficialmente i nomi degli atleti che faranno parte della trasferta negli Stati Uniti. Francesco ha la migliore media italiana nei 110 ostacoli, è il secondo nelle liste stagionali ed è stato l'unico che ai tricolori, in semifinale, sia riuscito a scendere sotto i 14”. Eppure è stato escluso perché nella finale, tra l'altro viziata da quattro false partenze, è arrivato solo quinto. Abbiamo cercato un'altra gara ma in tutta la penisola non c'era un 110 Juniores. Usano metodi diversi a seconda dell'atleta. Pensate che Aurora Aresu è stata esclusa dagli Europei Under 18, pur avendo vinto di gran lunga tutti i confronti diretti, per via della media tra i migliori tre risultati della stagione».

A Elmas

Tornando al Meeting Edoardo Sanna di domenica a Elmas, in chiusura non sono mancati riscontri positivi. Come Nicolo Aresti, sprinter dell'Olympia Villacidro che al ritorno nella pedana del lungo dopo 7 anni è atterrato al personale di 6,41 (+0,2). Nei 200 Luca Zoncu (Atl. Oristano) firma un 22"43 (+1.3), sull'allievo Matteo Putzolu (Lib. Campidano, 22"48), mentre nei 400 il primo è Michele Fois (Delogu) in 52"13. Nei 1500 Riccardo Spanu (Isolarun) è sceso sotto i 4" dopo 5 anni chiudendo la gara in 3'59"45 e Elisa Spazzafumo (Atl. Elmas) in 4'39"58 ha preceduto Camilla Chessa (Ichnos), 4'40"56, e Virginia Medda (Cus Cagliari), 4'56"38. Nei 1000 Under 16 pb per Leonardo Taris (Nuova Atl. Sestu, 2'40"30) e Caterina Ledda (Atl. Valeria, 3'05"17).



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