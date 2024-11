Prossima chiamata: «Tutti a Selargius dal 4 al 6 dicembre» 

E adesso? Cosa succede dopo Saccargia? Nella serata più spirituale per la Rete Pratobello, si prendono impegni. La catena umana intorno alla basilica è simbologia anche per il futuro. «Il 4, 5 e 6 dicembre dobbiamo dare una mano a Selargius: ci sono i presidi contro gli espropri del Tyrrhenian link», dice Maria Grazia Demontis, quota Gallura nella lotta contro l’invasione di pale e pannelli. «Le forze di polizia non possono essere più numerose di noi».

Il messaggio più politico lo firma l’avvocato Michele Zuddas. Il suo è quasi un bilancio delle ultime settimane. «In via Roma – dice riferendosi ai consiglieri regionali - li abbiamo guardati in faccia. Noi non abbiamo certo avuto paura e siamo pronti a contrastarli ancora punto per punto». Zuddas mette sotto la lente proprio la legge Pratobello, rimasta fuori dal confronto in aula per volontà della maggioranza in Regione. «Qualsiasi classe dirigente attenta alla democrazia, farebbe proprio un testo normativo sottoscritto da 211mila cittadini. In Sardegna, inspiegabilmente, non funziona così. Qui vogliono decidere tutti gli eletti. Ma non ci accontentiamo di una citazione nella legge che dicono blindi la Sardegna. Invece, se si legge bene il testo, non è esattamente così».

Alla Rete Pratobello si sono uniti gli indipendentisti. Non ci sono bandiere, ma i volti. Dall’iRs di Gavino Sale e Simone Maulu a Liberu di Caterina Tani: «Io di questa maggioranza non so cosa pensare. Se la loro non è sciatteria, e mi riferisco al repowering di Ploaghe-Nulvi, allora è un epilogo voluto. Altro non so immaginare».

